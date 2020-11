Ianis Hagi, rezerva de 5 meciuri la Rangers! Motivul pentru care Gerrard nu-l mai titularizeaza

Rangers si Benfica au remizat, scor 2-2, iar ambele echipe sunt la egalitate in grupa D, cu cate 8 puncte.

La aceasta partida Steven Gerrard nu a efectuat nicio schimbare, iar Ianis Hagi a ramas doar pe banca. Motivul pentru care antrenorul lui Rangers a luat aceasta decizie este forma de zile mari a lui Kemar Roofe, fotbalist adus tot in ultima perioada de mercato ca si Ianis.

"Roofe e pe val in acest moment. A scapat de accidentari, iar acum se antreneaza si repeta prestatiile bune de la meci la meci. E cu zambetul pe fata si se bucura de fotbal.

A jucat cateva meciuri dupa ce a avut o serie de accidentari si probabil ca o sa-l odihnesc cat de curand. Suntem foarte multumiti de nivelul la care se afla si trebuie sa-l tinem apt deoarece ne este de foarte mare ajutor pe faza ofensiva", a declarat Steven Gerrard dupa partida, citat de catre Spotmedia.

Ianis Hagi nu a mai fost titular de 5 partide, iar acesta a evoluat doar 38 de minute. Inainte ca Roofe sa-l ia locul in primul 11, Ianis era cel mai bun pasator de la Ranger, iar in 18 partide oficiale marcase si un gol.

