Alex Mitriță, replică pentru analiștii TV după startul fulminant de sezon: "Nu am zis asta! Vreau să revin puțin"

Mitriță, titular și căpitan la Universitatea Craiova, a reușit ambele goluri alte oltenilor în victoria de pe terenul lui Sepsi, scor 2-1. Vedeta oltenilor a ținut să clarifice la interviul de după joc o declarație oferită în urmă cu câteva zile legată de oboseala acumulată de jucători.

Alex Mitriță, replică pentru analiștii TV după startul fulminant de sezon

"Piticul atomic" a vorbit și despre situația dificilă prin care trece coechipierul Nicușor Bancu după decesul tatălui său.

"Suntem foarte bucuroși pentru cele trei puncte. Nu se supăra nimeni dacă se termina 6-5 sau 7-5. A fost un meci deschis, Sepsi e o echipă foarte bună și suntem bucuroși că am luat cele trei puncte.

Încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Am o perioadă în care intru foarte calm în teren, îmi văd de treaba mea și din această cauză mă simt liber în teren și îmi ies aceste execuții.

A fost un meci deschis, am stat foarte bine om la om, fiecare avea omul lui. Important este că am marcat două goluri și am luat cele trei puncte. Veneam după un meci cu Petrolul în care n-am avut șut pe poartă. Era important să înscriem azi și suntem bucuroși că am învins.

Campionatul de abia a început. Trebuie să acumulăm cât mai multe puncte și să luăm fiecare meci în parte, să dăm sută la sută.

A fost un moment greu pentru noi (n.r - decesul tatălui lui Nicușor Bancu). Vreau să revin puțin pentru că am auzit analiști care au spus că 'Vai, a zis Mitriță că după trei meciuri suntem obosiți'. Nu! Am zis că după trei meciuri suntem obosiți mental. Veneam după o perioadă grea, am pierdut în Conference League, după aceea a venit această nenorocire. Din această cauză am zis că avem nevoie de una-două zile libere pentru a ne reveni mental. Nu treceam printr-o perioadă foarte bună, Bancu nu trece printr-o perioadă foarte bună, dar suntem alături de el și sperăm să-i facem cât mai multe bucurii pe teren pentru a trece peste această nenorocire.

Obiectivul meu e să dau totul pe teren la fiecare meci. Cu reușitele mele câștigă echipa și asta este cel mai important. Semnele de după gol sunt pentru familia mea. Pe mâna dreapta am ceva de la biserică și mereu pup, iar pe mâna stângă am verigheta. Sunt goluri marcate pentru familia mea. Acest lucru îmi dă putere să fiu bine pe teren", a spus Mitriță, după meciul contra lui Sepsi.