OPINIE | Gabriel Chirea vorbeste despre agonia ultimilor 30 de ani: „Cat va mai bateti joc de noi, bai, nenorocitilor?”

Cu asemenea conducatori, elite si afaceristi, cum a avut Romania in ultimii 30 de ani, cine mai are nevoie de dusmani?

In ultimii 30 de ani, desi au fost platiti regeste sau au fost lasati sa fure ca in codru din avutia statului, conducatorii, administratorii, politicienii si oamenii cu orice fel de raspundere din Romania si-au batut joc de cetateni, de care ar fi trebuit sa aiba grija, sa ii protejeze si sa ii ghideze spre o viata mai buna. S-au comportat intr-un mod barbar, fara sa le fie frica de consecinte si fara sa isi primeasca pedeapsa. In ultimii 30 de ani, Romania a fost o savana in care vulturii, crocodili si hienele au putut sa se joace, sa isi vaneze, sa isi raneasca si sa isi omoare prada dupa pofta inimii, fara sa aiba niciun inamic natural in ecosistem.

La inceput ati pus Armata, Militia si Securitatea sa isi impuste propriul popor, ca sa deturnati Revolutia din 1989 si sa confiscati puterea, apoi ne-ati murdarit mainile cu sangele Ceausestilor, chiar in ziua de Craciun, ca sa ne simtim complici. Ati chemat minerii cu minte putina sa ne bata la a doua revolutie, Mineriada din 1990, cand lumea a vazut ca aceiasi comunisti oligarhizati au ramas la putere, apoi v-ati jucat cu functiile statului de parca erati in Evul Mediu si erati dinastii conducatoare. V-ati impartit averea statului intre voi, ati privatizat fabrici functionale, le-ati demolat si le-ati vandut la fier vechi, ca sa va puteti construi vilele si blocurile pe terenurile lor, ati lasat milioane de oameni pe drumuri si ati adus statul in pragul falimentului, promovand coruptia si nepotismul, ca litera de lege.

Ati gonit milioane de oameni din tara, cu lacomia, coruptia si nepasarea vostra, in timp ce in lume eram cunoscuti pentru orfelinatele mizerabile, saracia lucie si ca bolnavul politic al Europei. Ati „privatizat” si dat pe bani de nimic tot ce aveam mai de pret in tara - petrol, gaze, curent, pamant, apa, munti, paduri; ne-ati fi vandut si aerul pe care il trageam in plamani, ne-ati fi vandut si pe noi pentru trafic de organe si ne-ati fi pus botnite ca sa nu ne mai plangem, daca era posibil. Ne-ati distrus scolile, spitalele, institutiile si viitorul, nu ati construit o autostrada ca lumea si ne-ati lasat sa ne scufundam in noroaie, ati incercat sa ne tineti cat mai izolati, cat mai saraci si cat mai prosti, ca sa fim mai usor de manipulat. In 2008, ne-ati aruncat cu capul inainte intr-o criza economica, fara sa fim vinovati, aducandu-ne la sapa de lemn, fara bani, servicii si sperante, in timp ce voi v-ati imbogatit din nenorocirea nostra.

Ati folosit conflictele interetnice, cele dintre regiuni si generatii si „agenturile straine”, ca povesti de groaza, ca sa ne tineti dezbinati si slabi. Ati schimbat legile in favoarea voastra, ca sa puteti fura miliarde si sa stati 1 an la inchisoare, in camerele alea special pregatite pentru voi in penitenciare. V-ati incuscrit si ati pactizat cu judecatori, procurori, politisti, servicii secrete si cei care trebuiau sa ne apere, ca sa aveti partie libera spre pungile cu bani. Ati dat drumul criminalilor, violatorilor si altor infractori din inchisori, ca sa scape cativa de-ai vostri, v-ati batut joc de noi la Colectiv, Siutghiol, Apuseni si Caracal, ati diluat dezinfectantii, ati lasat sa ne manance bacteriile in spitale si sa murim cu miile in accidente auto. Ne-ati taiat padurile si ati ars gunoaiele importate, ati pus bordura peste bordura si ban peste ban. Ne-ati vandut medicamentele si ne-ati dat cu forta targuri, concerte, luminite si statui, doar ca sa tocati bugete. Nu va mai satura Dumnezeu, va construiti 5-10-20 de case, palate cu mii de metri patrati, cumparati mii de hectare de teren si va rasfatati copiii cu Ferrari si Lamborghini, razandu-ne in nas, pentru ca suntem prosti si va votam gasca de nesatui de fiecare data.

In ultimii 30 de ani, v-a luat prin surprindere totul, de la zapezi, cutremure si furtuni, pana la crize economice, epidemii si evenimente politice. V-ati tatuat nesimtirea, prostia si coruptia pe frunte si ne radeti in fata, pentru ca va laudati ca mamaliga nu explodeaza. A venit pandemia de coronavirus peste noi si suntem trimisi in arest la domiciliu, ca sa nu vedem ca industria e la pamant si nu aveti indeajuns de multe teste, masti, echipamente de protectie, aparate de respirat, monitoare sau locuri la terapie intensiva, iar bugetul e secatuit. Ne-ati promis solutii si stabilitate, dar preturile cresc si oamenii raman fara servicii. Nu aveti planuri si idei, in timp ce medicii se infecteaza accelerat si oamenii incep sa moara pe capete. V-ati facut teste peste rand, le-ati facut de cate ori ati vrut, le-ati facut cui ati vrut voi si nu aveti niciun plan concret sa ne salvati noua vietile, pareti ocupati sa ii protejati pe baronii din Sanatate si sa va tratati gusile, ca sa nu muriti cu milioanele in conturi si departe de plajele exotice.

Dupa 30 de ani, a venit timpul sa intrebam si noi: unde sunt banii nostri pentru sanatate, pentru pensii, pentru investitii, pentru situatii de criza? Daca nici de o gripa mai agresiva nu ne puteti apara, cum ne veti apara de cutremure si razboaie, de ce am mai avea nevoie de voi? Cat credeti ca va mai puteti bate joc de noi fara sa existe consecinte si fara sa va luati voi doctoria pe care o meritati?