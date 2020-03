Ca de obicei, am fost luati pe nepregatite, desi se stia de cateva luni ce va urma.

De la izbucnirea epidemiei de COVID -19, in decembrie 2019, in orasul chinez Wuhan, s-au inregistrat, in mod oficial, peste 120.000 de cazuri si 4.300 de morti. Desi a avut loc o mutare a epicentrului catre Europa, stirile despre coronavirus si efectele sale au lasat reci decidentii din fotbalul romanesc, pe fondul actiunilor in care autoritatile romane s-au facut ca muncesc cu spor. Intr-un fotbal in care fotbalistii isi fac cruci la intrarea pe teren si tatuaje cu mesaje sau personaje religioase pentru noroc, pe stadioane sunt afisate bannere cu „Nihil sine Deo”, iar patronii merg la biserica duminica ca sa isi poata umili si insela cu sufletul usor angajatii in restul saptamanii, era normal ca combaterea coronavirusului sa ramana in seama lui Dumnezeu.

In ultimele 3 luni, patronii, oficialii nationali si ai cluburilor, antrenorii, jucatorii si staff-urile medicale ale echipelor s-au uitat ca matele la smotocei la stirile din ce in ce mai alarmante despre apropierea mortalei epidemii, dar nu au luat absolut nicio masura concreta, ci a fost nevoie ca Departamentului pentru Situatii de Urgenta sa interzica toate activitatile care presupun participarea unui numar mai mare de 1.000 de persoane, pentru ca altfel lucrurile ar fi continuat sa se desfasoare in aceeasi nota de nepasare. Jucatorii nu au fost consemnati in carantina in cantonamente, niciun club nu a anuntat ca si-ar fi facut rezerve de masti medicale, dezinfectant, costume de protectie, kit-uri de depistare a bolii, medicamente sau aparate de respiratie artificiala, meciurile nu au fost amanate, spectatorii nu au fost interzisi in tribune, evenimentele de promovare au continuat fara nicio grija, iar desfasurarea partidelor de fotbal in conditii normale a fost unul dintre motivele pentru care o parte a populatiei nu si-a facut griji, fiind reperul lor de normalitate.

Si asta desi fotbalul, cel mai reprezentativ sport din Romania, poate mai mult decat alte intreceri, este unul cu posibilitate de contagiune uriasa, pentru ca numarul de spectatori este mai mare decat in alte ramuri sportive, spectatorii interactioneaza, tipa si se agita in tribuna, iar jucatorii scuipa, se ating, transpira si sangereaza pe gazon. Primul semn ca fotbalul romanesc va fi din nou luat prin surprindere si cuprins de un haos de nedescris a fost ca, dupa depistarea primului infectat cu coronavirus din Romania, in jud. Gorj, derby-ul local dintre Viitorul Pandurii si Pandurii Lignitul s-a desfasurat normal, fara nicio masura de precautie din partea cluburilor si fara inchiderea tribunelor de catre observatorul jocului. De atunci, niciun club si nicio asociatie nu a cerut din proprie initiativa, daca nu amanarea meciurilor, macar disputarea lor fara spectatori. Zeci de mii de romani se intorc pe furis din Italia, epicentrul epidemiei in Europa, unde au murit deja sute de persoane din aceasta cauza, iar cazurile in tara noastra se inmultesc pe zi ce trece, pe fondul haosului din sistemul de sanatate, dar antrenorii si oficialii doar se plang ca e neplacut sa joace fara spectatori sau ca pierd banii cuveniti din vanzarea de bilete.

De la LPF nu existau foarte mari asteptari, pentru ca presedintele Gino Iorgulescu pare mai preocupat in aceasta perioada de situatia fiului sau, dat in urmarire internationala de Politia Romana, dupa ce la finalul anului trecut a provocat un accident mortal pe fondul consumului de alcool, droguri si a vitezei excesive, in cele doua mandate a organizat doar cateva conferinte de presa, si alea fara prea mare tragere de inima, iar institutia condusa de el pare o regie de stat, pur si simplu subordonata, nu intereselor clubului sau fotbalului, ci celor ale patronilor. In schimb, asteptarile au fost mai mari de la FRF, care nu doar ca se lauda cu „planuri strategice” si „guvernanta corporatista”, dar in acest an are de organizat meciurile la Euro 2020 si are de trecut peste barajul de calificare la aceasta competitie, iar, in mod normal, ar trebui sa aiba grija de toti cei implicati in fenomen, de la oamenii care ingrijesc gazonul la vip-urile din loje. Cand Sport.ro scria ca, daca nu se iau masuri, „tricolorii” ar putea sa stea in carantina 2-3 saptamani la sosirea in Islanda, multi au ridicat din spranceana si au zis ca e o stire senzationalista, un clickbait, dar acum a devenit o varianta reala.

Am dat ca exemplu fotbalul, pentru ca este cel mai popular sport in Romania, dar puteti pune in locului pe oricare altul. Pana la noi ordine ale lui Raed Arafat, omul care a tronat peste operatiunile necorespunzatoare de salvare in cazul tragediilor de la Siutghiol, Apuseni, Colectiv sau Caracal, dar care e vazut mereu ca un salvatore della patria si a primit de fiecare data o alta sansa, fotbalul a intrat in carantina. A fost, si de aceasta data, ca mai mereu, luat prin surprindere, iar acum a inceput sa respire greu si sa tuseasca.