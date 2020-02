OPINIE | Ne-am sabotat sansa de a lupta pentru castigarea Fed Cup si nimanui nu pare sa ii pese

Cateodata, in tenisul romanesc, patriotismul este pus la grea incercare de buzunar, program, dispozitie, pretentii sau afinitati.

In aprilie 2019, Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au fost selectionate de capitanul-nejucator Florin Segarceanu pentru intalnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu Franta, in cel mai important moment al echipei noastre nationale din ultimele patru-cinci decenii. In februarie 2020, antrenorul a fost nevoit sa le convoace pe Ana Bogdan (90 WTA), Irina Bara (160 WTA), Elena Gabriela Ruse (167 WTA), Raluca Olaru (47 WTA, dublu) si Jaqueline Cristian (198 WTA) pentru play-off-ul cu Rusia. Sorana Cirstea, a doua romanca clasata in clasamentul WTA (locul 69), aflata in relatii reci atat cu vedeta Simona Halep, cat si cu Ion Tiriac, presedintele Federatiei Romane de Tenis, si-a anuntat retragerea din echipa in decembrie 2018.

In confruntarea cu rusoaicele, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, Ana Bogdan a castigat meciul cu Veronica Kudermetova (6-3, 6-7, 6-1) si Jaqueline Cristian a trecut de aceeasi jucatoare (7-5, 6-3), in timp ce Bogdan a pierdut in fata Ekaterinei Alexandrova (5-7, 6-3, 5-7), care o invinsese si pe Elena Gabriela Ruse, cu o zi inainte (1-6, 4-6). La dublu, in meciul decisiv, Segarceanu a decis sa mearga pe mana perechii Cristian - Ruse, partenere din perioada junioratului, desi Raluca Olaru era considerata specialista in proba de dublu, dar aceasta a motivat mai tarziu ca a suferit o mica accidentare la spate. Romancele au pierdut in fata perechii Ana Blinkova/Ana Kalinskaia in doua seturi (3-6, 2-6), iar echipa noastra a fost invinsa de Rusia cu 3-2 in meciul din play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, desi ar fi putut castiga usor intalnirea, daca cele trei sportive absente nemotivat ar fi onorat convocarea.

Spectatorii, care isi cumparasera bilete ca sa o vada pe Halep si pe cele mai bine cotate tenismene din Romania, au trebuit sa se multumeasca cu o infrangere la limita in fata Rusiei si debutul unor jucatoare cu potential, dar inca neajunse la maturitate sportiva. Cu buza umflata a ramas si primarul Clujului, Emil Boc, care alocase suma de 475.000 de lei pentru acest eveniment si care primise, in 2018, in numele urbei sale, titlul de „Oras European al Sportului” si datorita ajutorului dat tenisului, pentru ca apoi sa fie umilit de forfaitul tenismenelor. Din echipa Rusiei au lipsit Kasatkina sau Kusnetsova, dar adversara noastra castigase de patru ori Fed Cup si mai jucasera alte patru finale, iar efortul financiar pentru organizarea meciurilor lor nu se simte la fel de puternic ca in Romania.

Desi puteau duce echipa Romaniei din nou in elita tenisului mondial* si, de ce nu, sa atace o performanta istorica, Halep, Begu si Niculescu au renuntat la convocare pentru meciul cu Rusia, pentru a se concentra pe apararea punctelor la turneele WTA sau in vederea calificarii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in timp ce Buzarnescu a fost accidentata. Daca Halep a spus clar ca boicoteaza Fed Cup deoarece este nemultumita de noul format al competitiei, adica ca se desfasoara in sistem turneu, pe teren neutru, desi si in trecut puteai juca in deplasare, Begu a explicat ca „prioritatea mea este calificarea la Jocurile Olimpice (n.r.- are la dispozitie mai putin de 5 luni sa stranga punctele si sansele sunt foarte mici). Mai am si cateva puncte de aparat in perioada urmatoare. De cinci ani am jucat an de an Fed Cup, de doua ori pe an, insa in momentul de fata va trebui sa calculez mai bine si sa iau o decizie cat mai inteleapta”. Explicatia sa e usor hilara, pentru ca Begu a jucat an de an prin tot felul de calificari, dar refuza sa vina cand am ajuns la cel mai inalt nivel. Niculescu a spus si ea ca „inca nu sunt pregatita, eu cred ca fetele astea sunt mai bune acum”, facand referire la jucatoare clasate dupa locul 160 WTA.

Nemultumit a fost si Ion Tiriac, presedintele Federatie Romane de Tenis, care chiar a trimis o scrisoare deschisa ITF, in care transmitea ca ”este de neconceput ca ati aprobat un astfel de sistem pentru Cupa Davis si Fed Cup, conform caruia 18, respectiv 12 echipe joaca in acelasi timp si in acelasi loc timp de 6-7 zile pentru un trofeu mondial. Este adevarat ca sportul a evoluat in toate aspectele sale, dar asta nu justifica vanzarea si uciderea acestui bun impresionant in scopuri financiare. Cred cu tarie ca multi dintre jucatorii actuali nu vor accepta sa joace in acest format propus de dumneavoastra si aura nationalista a acestui eveniment s-a pierdut pentru totdeauna”. Si jucatoarele aflate sub conducerea lui Tiriac, vedem ca nu vor sa joace...

Simona Halep, care doreste sa fie portdrapelul delegatiei Romaniei la JO 2020 de la Tokyo, dar care a refuzat sa participe la Olimpiada de la Rio, din 2016, pentru ca i-ar fi fost teama de virusul Zika, desi Florin Mergea si Horia Tecau sau Serena Williams, Kerber, Muguruza, Keys, Kvitova, Konta sau Svitolina nu au avut nicio probleme din aceasta cauza, da din nou dovada ca alege „aura nationalista”, vorba lui Tiriac, doar cand ii convine din punct de vedere financiar sau al programului. De asemenea, Ion Tiriac, un afacerist care spunea ca nu baga 1 leu intr-o afacere, daca nu poate scoate 10, si care a fost acuzat de Nadal sau Federer chiar de faptul ca „justifica vanzarea si uciderea acestui bun impresionant in scopuri financiare” in cazul turneului de la Madrid, pare ca este doar ipocrit cand acuza ITF ca vrea sa concentreze perioada de desfasurare a competitiilor, intr-un singur loc si intr-un singur moment, pentru a profita din punct de vedere financiar.

Una peste alta, modul in care oficialii si tenismenele noastre cele mai bune au ales sa trateze importantul meci de calificare cu Rusia si sa renunte cu buna stiinta la Fed Cup Finals arata mai degraba a act de sabotaj, decat ca o institutie competenta si un grup de sportive care sunt foarte atasate de ideea de a juca sub tricolor. In alta ordine de idei, Halep va debuta pe 17 februarie in turneul de la Dubai, unde se vor inregistra temperaturi de peste 30°C la nivelul suprafetei de joc, dar premile totale vor fi in valoare de 2.529.740 dolari, asa ca nu exista absolut nicio problema legata de format sau de organizare...

* (Turneul Fed Cup Finals 2020 se va disputa in perioada 14-19 aprilie 2020, in „Laszlo Papp Sports Arena” din Budapesta, iar echipele calificate, Australia, Belarus, Belgia, Cehia, Franta, Elvetia, Germania, Rusia, Slovacia, Spania, SUA si Ungaria, vor juca pentru prima data in noul format, cu patru grupe de cate trei echipe, semifinale, finala.)