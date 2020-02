OPINIE | Fotbalisti-proxeneti, intr-un fotbal-bordel? Fara sa fie atent la declaratii, Gigi Becali acuza pe toata lumea

Masina / bolidul / limuzina de 100.000 de euro a lui Morutan este cea mai mica problema a sa si a fotbalului noroios in care se balaceste.

”I-am spus impresarului: ‘Ii cumperi masina de 100.000 de euro? Ce, e <peste>?’ O sa ii zic impresarului lui Morutan sa ii spuna sa mai stea o tura, ca acum va sta pe banca! Sa mai dea o tura cu masina de 100.000 de euro. Ma implic eu de acum. Morutan are masina de <peste>, atingea soseaua cu podeaua”, a spus Gigi Becali după CFR Cluj - FCSB, suparat pe prestatia stearsa a mijlocasului. Insa, acuzatia e una deplasata, aceeasi care i-a fost adusa si lui Alibec, in urma cu trei ani, dupa ce si-a cumparat un McLaren de 170.000 de euro („E un om care vrea lucruri mici de la viata. Cum sa iei masina de 170.000? Cumperi o asemenea masina daca ai salariu de un milion.”) si suna mai degraba ca lamentatia unui client inselat, care crede ca a cumparat de la piata mango bio si se trezeste acasa ca are in sacosa cartofi. Cel mult, suparati ar trebui sa fie cei din familia lui Morutan pentru ca prapadeste banii munciti. Ca majoritatea „talentelor”, „diamantelor”, „briliantelor” si „malahitelor” din fotbalul nostru, pentru ca nu are o ordine normala a prioritatilor, si el are toate sansele sa fie o noua marfa de export returnata rapid vanzatorului si va da interviuri peste 10-15 ani ca a aruncat banii pe prostii si e nevoit sa fie sofer de Uber.

Ce face cu banii sai din cont e doar treaba lui Morutan, iar singura problema ce poate fi constatata din aceasta situatie e ca are o educatie financiara mai mult decat precara, daca da salariul pe un an pentru o masina. In fond, asteptarile in privinta caracterelor si personalitatilor jucatorilor romani tineri sunt din ce in ce mai scazute, la fel ca si in cazul valorii lor sportive. Nu poti sa ceri ceva ce un jucator nu a fost invatat niciodata si nu poti astepta prea multa finete, daca standardul in fotbalul nostru este pe linia tatuaje pe ceafa - iubita cu silicoane - masina de curse - cluburi de manele - jucat la pariuri - fara BAC sau cat mai putin citit, ca da dureri de cap - comportament de gangster - imbracaminte bling-bling.

Dar sa spui ca principala problema a fotbalului nostru e ca isi cumpara un pusti o masina scumpa e rea-credinta. Mai ales, cand se intrevede la orizont un „derby”, cu un patron care a facut inchisoare deja si este urmarit penal pentru spalare de bani si celalalt a fost trimis in judecata pentru complicitate la bancruta frauduloasa, plus niste sefi de galerii cu reputatii facute zdrente. Nu poti sa acuzi un fotbalist de un lucru irelevant, cand cel putin 10 cluburi din Liga 1 au datorii mai mari de 300.000 de euro si la cel putin jumatate din echipe exista restante salariale de cel putin 2 luni de zile. Sa arunce primul cu piatra cel care se considera profesionist si cu un caracter ireprosabil in fotbalul romanesc. Cine sa il educe pe Morutan, antrenorii care s-au transformat in impresari, cei care primesc ordine din loja prin SMS, cei care stau pe banca fara licenta Pro UEFA sau cei care sunt acuzati ca fac echipa pe baza de comision? Sau team managerii, delegatii, directorii sportivi si alti oficiali care parasc la patron ceea ce se vorbeste in vestiar?

Pana la urma, e Morutan mai vinovat decat zecile de „patroni”, „finantatori”, „actionari” si „salvatori”, care au supt sangele unor cluburi de traditie si le-au bagat in faliment? E Morutan mai vinovat decat Gigi Becali, despre care instanta a decis ca a preluat in mod fraudulos cel mai titrat club de fotbal din Romania? E mai vinovat Morutan decat impresarii si conducatorii care au furat milioane de euro din transferuri si le-a trimis in paradisuri fiscale? E Morutan de aratat cu degetul, cand se fura zeci de milioane de euro la constructia de stadioane sau cand arbitrii dicteaza cine castiga trofeele, merge in cupele europene sau retrogradeaza? E mai de condamnat Morutan decat fiul sefului LPF, care a provocat un accident mortal, a lasat doua fetite orfane si a fugit din tara precum personajele din filmele cu narcotraficanti?

Morutan e doar un copil rasfatat, care face si el ce vede la niste modele gresite. Deocamdata, e un jucator mediocru, caruia i s-a cantat in struna in ultimii 4 ani, pentru ca a fost vazut ca o marfa si a fost cantarit la kilogram, nu ca un tanar care are nevoie de educatie sportiva, financiara sau generala si nu i s-au oferit lectii si modele corespunzatoare de viata. Lipsa lui de discernamant, cand se vede cu cardul plin, e din aceeasi categorie cu lipsa de luciditate, cand se afla intr-un unghi imposibil si suteaza la poarta, in loc sa ii paseze unui coleg in fata portii goale, iar echipa nu castiga. Morutan este doar efectul, nu si cauza problemelor din fotbalul nostru.