OPINIE | Gabriel Chirea, despre inceputul sfarsitului: “Cu postul lui Firea amenintat, CSM Bucuresti a intrat in ultimul an de existenta?”

Dupa belfereala din ultimii 13 ani, pentru clubul primariei bucurestene se anunta austeritate spre desfiintare.

Independentul Nicusor Dan a primit deja sprijinul partidelor USR, PNL si PMP, iar in curand, probabil, ca va avea in spatele sau si PLUS, al carui candidat, Vlad Voiculescu, se vede nevoit sa il sprijine acum pe fostul sau contracandidat intern. Dan, matematician, activist civic, deputat in Parlamentul Romaniei si fost lider al partidului Uniunea Salvati Romania (USR), a devenit acum marele favorit la castigarea alegerilor locale pentru functia de primar al Capitalei, unul dintre cele mai ravnite posturi de catre oamenii politici din Romania.

Vestea este una distrugatoare pentru Gabriela Firea, actualul edil general, cea care l-a invins pe Dan la alegerile din 2016, cu o diferenta de doar 13 procente (29.9% vs. 43.5%), in conditiile in care atunci PNL l-a avut in cursa pe Catalin Predoiu (11.2%), iar PMP pe Robert Turcescu (6.3%). Pe fondul masurilor nepopulare ale PSD si ale propriilor decizii controversate, Firea a fost aspru criticata in ultimii 4 ani din cauza lipsei acute de investitii in proiecte majore de infrastructura, dar si a degradarii nivelului de trai in Bucuresti, ea pierzand mult din popularitatea pe care o avea in 2016, desi la alegerile trecute prezenta la vot a fost de doar 33%.

Desi a avut la dispozitie bugete de miliarde de euro, Firea a fost acuzata ca a preferat sa investeasca cu preponderenta in lucruri futile, adica targuri, concerte, festivaluri, statui, monumente si activitati religioase, studii de fezabilitate, autobuze turcesti turcoaz, vouchere si firme municipale neproductive, dar si ca a incurajat scandalul, acuzele de misoginism si autovictimizarea cronica in politica locala, in timp ce adevaratele probleme ale orasului au ramas nerezolvate (sistemul centralizat de termoficare invechit, nivelul periculos de poluare, traficul foarte aglomerat, infrastructura rutiera dezastruoasa, necesitatea digitalizarii si reducerea birocratizarii, parcarile publice insuficiente, numeroasele cladiri cu risc seismic, spatiul verde subdimensionat, servicii de salubrizare slabe, spitalele aflate intr-un continuu proces de degradare, modificarea modului de acordare a autorizatiilor de constructie, un plan pe termen mediu-lung, transportul in comun depasit etc.).

Dincolo de nereusitele din mandatul sau, care au facut amara viata de zi cu zi, actualul edil nu a reusit sa aduca nici macar un impuls in domeniul sportului. In mandatul sau, CSM Bucuresti a ajuns sa fie subfinantat si a fost nevoit sa isi inchida mai multe sectii si sa concedieze personal si sportivi, iar restantele salariale la cele mai performante, de exemplu la handbal feminin, s-au tot acumulat. In mandatul lui Firea, PMB, desi are in subordine directii de specialitate, a ajuns sa dea gazonul Arenei Nationale, cel mai mare stadion al Romaniei, care a costat 234 de milioane de euro, in administrarea FCSB, clubul detinut de nasul sau de cununie, care, dupa decontarea cheltuililor, ajunsese sa joace pe gratis aici.

Marile lucrari de infrastructura sportiva au batut pasul pe loc. Constructia patinoarului „Mihai Flamaropol” a intrat in impas si a ajuns la doar 35%, dupa 8 ani de la demararea proiectului, Capitala pierzand titlul de pol al hocheiului si patinajului in fata unor orase mult mai mici, precum Brasov, Miercurea Ciuc sau Sfantu Gheorghe, avand de suferit echipe de traditie, loturi nationale si sportivi cu potential. Desi s-a laudat ca va face o sala polivalenta moderna de 140 de milioane de euro si 20.000 de locuri si a prezentat proiecte in mai multe conferinte de presa, in ultimii 4 ani nu s-a dislocat nici macar o brazda de pamant pentru a incepe lucrarile. Asa ca Bucurestiul a pierdut numeroase evenimente sportive, printre care si meciurile de tenis din Fed Cup, in favoarea Clujului.

Tot la capitolul nereusite pot fi trecute si lipsa unui bazin de dimensiuni olimpice de mare capacitate, pentru organizarea de concursuri internationale, a unei arene de tenis pentru gazduirea unor turnee internationale, a unui velodrom modern (singurul existent, cel din Complexul Sportiv „Dinamo”, este la nivelul anilor ’60 si ar urma sa fie demolat pentru constructia noii arene de fotbal) sau a unui stadion de atletism (unul de 5.000 de locuri urmeaza sa fie inaugurat la Craiova, asa ca orasul din Oltenia devine noul centru national de influenta al acestui sport). Nici la nivel de amator, respectiv piste de biciclete sau terenuri si sali sportive de agrement, nu s-a simtit vreo schimbare majora.

Pierderea postului de primar general de catre Firea si a majoritatii PSD in Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar fi o veste care sa le dea frisoane directorului Gabriela Szabo si conducerii clubului municipal bucurestean, in conditiile in care Nicusor Dan a anuntat deja ca „situatia este atat de dramatica la Bucuresti, ca masurile pe care urmeaza sa le luam, daca suntem responsabili, sunt cumva obligatorii. Atat in ceea ce priveste reduceri bugetare - avem un deficit real, undeva spre jumatate din buget, pe care il tot rostogolim si e ca un bulgare de zapada care se tot amplifica. Deci trebuie sa tai de la companiile municipale, iar cele mai multe dintre ele trebuie desfiintate. Vreau o primarie care sa cheltuie cat castiga, nu mai mult”.

In cel mai rau caz, incepand din 2020 sau 2021, colosul cu picioare de lut numit CSM Bucuresti, din bugetul caruia se putea construi o sala polivalenta ca la Cluj in doar doi ani, va fi sacrificat pentru reechilibrare bugetara si pentru repornirea marilor proiecte de infrastructura, cateva dintre ele de natura sportiva. In cel mai bun caz, clubul va redeveni un centru de initiere in sport pentru copii, asa cum fusese initial gandit de Adriean Videanu, Sorin Oprescu si CGMB, inainte sa isi intinda tentaculele si spre activitatea de seniori si sa se ajunga la bugete anuale de 10-15 milioane de euro.

Titlurile nationale de pana acum, Liga Campionilor la handbal feminin (2016), Cupa Challenge la volei feminin (2016) si Cupa Challenge la handbal masculin (2019) ar putea ramane cele mai mari performante din istoria clubului. In schimb, amintirea cea mai pregnanta in privinta Gabrielei Firea si a sportului bucurestean ar ramane huiduielile primite de primar pe Arena Nationala, atunci cand a vrut sa castige capital politic, dupa ce Simona Halep castigase trofeul la Roland Garros, in 2018.