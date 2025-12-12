Mircea Lucescu nu a mai suportat și a spus-o clar: „Sunt prea multe”

Național României a încheiat pe poziția a treia grupa de calificare la Cupa Mondială, dar a fost salvată de „biletele” la baraj obținute prin Nations League.
Tricolorii vor înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare, iar meciul va avea loc pe 26 martie.
Mircea Lucescu nu a uitat greșelile de arbitraj din preliminarii
Mircea Lucescu a amintit de faptul că unul dintre factorii care au influențat calificarea României de pe primul loc a fost arbitrajul.
Selecționerul a explicat care au fost greșelile care au costat-o pe selecționata României puncte prețioase.
„A fost meciurile cu Bosnia, atât acasă, cât și în deplasare. A mai fost și partida cu Austria, de la Viena. Penalty clar la Drăguș. A mai fost o fază cu Dennis Man, când a driblat, iar mai apoi a fost tras cu mâna și i-au luat piciorul cu totul.
Nu s-a dat nimic. Eliminarea lui Drăguș și înțelegerea, între ghilimele, de care a dat dovadă arbitrul la faza cu Marius Marin, când a fost lovit la ureche… Sunt prea multe”, a declarat Mircea Lucescu, conform digisport.ro.
România a încheiat pe poziția a treia din Grupa H, la șase puncte distanță de Austria, care a terminat pe prima poziție și s-a calificat direct la turneul final din SUA, Canada și Mexic.