Mircea Lucescu nu a mai suportat și a spus-o clar: „Sunt prea multe”

Mircea Lucescu a răbufnit după ce a România a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026.

Național României a încheiat pe poziția a treia grupa de calificare la Cupa Mondială, dar a fost salvată de „biletele” la baraj obținute prin Nations League.

Tricolorii vor înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare, iar meciul va avea loc pe 26 martie.

Mircea Lucescu nu a uitat greșelile de arbitraj din preliminarii

Mircea Lucescu a amintit de faptul că unul dintre factorii care au influențat calificarea României de pe primul loc a fost arbitrajul.

Selecționerul a explicat care au fost greșelile care au costat-o pe selecționata României puncte prețioase.

„A fost meciurile cu Bosnia, atât acasă, cât și în deplasare. A mai fost și partida cu Austria, de la Viena. Penalty clar la Drăguș. A mai fost o fază cu Dennis Man, când a driblat, iar mai apoi a fost tras cu mâna și i-au luat piciorul cu totul.

Nu s-a dat nimic. Eliminarea lui Drăguș și înțelegerea, între ghilimele, de care a dat dovadă arbitrul la faza cu Marius Marin, când a fost lovit la ureche… Sunt prea multe”, a declarat Mircea Lucescu, conform digisport.ro.

România a încheiat pe poziția a treia din Grupa H, la șase puncte distanță de Austria, care a terminat pe prima poziție și s-a calificat direct la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

