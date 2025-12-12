Mircea Lucescu nu a mai suportat și a spus-o clar: „Sunt prea multe”

Național României a încheiat pe poziția a treia grupa de calificare la Cupa Mondială, dar a fost salvată de „biletele” la baraj obținute prin Nations League.

Tricolorii vor înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare, iar meciul va avea loc pe 26 martie.



Mircea Lucescu nu a uitat greșelile de arbitraj din preliminarii



Mircea Lucescu a amintit de faptul că unul dintre factorii care au influențat calificarea României de pe primul loc a fost arbitrajul.

Selecționerul a explicat care au fost greșelile care au costat-o pe selecționata României puncte prețioase.

