OPINIE | Gabriel Chirea despre organizarea Euro 2020 sub spectrul coronavirusului: “De la bal, direct la spital?”

Nu avem nicio sansa sa organizam Euro 2020, daca ne vom gasi in plina epidemie de coronavirus. Ne indreptam, nu numai catre un dezastru organizatoric, ci si spre o tragedie umanitara?

La nivel global, s-a trecut deja de 80.000 de imbolnaviri si aproape 3.000 de decese din cauza coronavirusului, desi unii specialisti cred ca, din cauza secretomaniei autoritatilor chineze, care tin in carantina zeci de milioane de cetateni si ar arde sute de cadavre pe zi in crematoriile din Wuhan, cifrele ar trebui inmultite de cel putin 10 ori pentru a se ajunge la o cifra cat mai aproape de adevar.

In Italia, tara care va organiza meciuri la Euro 2020 pe Stadio Olimpico din Roma si care va caza echipe la Corverciano, langa Florenta, deja s-au inregistrat 4 decese din cauza coronavirusului, alte cel putin 150 au fost infectate, iar 50.000 de persoane si 12 orase din nordul tarii sunt in carantina. In weekendul trecut, mai multe meciuri din Serie A si Serie B au fost amanate, iar unele curse aeriene au fost anulate. Focarele de coronavirus se gasesc in cele mai populate zone ale Italiei (Latium, Piemont, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna,Trentino-Alto Adige), motorul ecomonic al tarii, unde s-au stabilit si cele mai mari comunitati de romani.

Daca China, care a construit doua spitale special pentru bolnavii de coronavirus in timp record, are o puternica industrie de produse medicale si un sistem de sanatate care a facut progrese remarcabile in ultimii 10 ani, si Italia, care are una dintre cele mai bine puse la punct sisteme medicale publice din Europa, nu pot tine sub control epidemia de coronavirus, ce sanse are Romania sa o faca? In conditiile in care, in mod normal, fara amenintarea acestui virus, sistemul medical romanesc este in pragul colapsului din cauza lipsei acute de personal, a locurilor putine din spitale si a aparaturii medicale insuficiente, a coruptiei endemice si a absentei investitiilor in modernizarea unitatilor medicale. Fara "ajutorul" coronavirusului, pacientii din Romania mor dupa ce iau infectii nosocomiale din spitalele, pentru ca nu exista medicamentele necesare tratamentelor, printre care si cele oncologice, sau din cauza unor cazuri de malpraxis, in urma carora medicii primesc o simpla mustrare.

In Romania nu s-a confirmat, in mod oficial, niciun caz de coronavirus, dar deja mastile medicale si dezinfectantii sunt de negasit in farmacii, iar spitalele au dificultati in a se aproviziona cu stocurile necesare. In plus, cei care ar trebui sa se ocupe de aceasta situatie de criza sunt un ministru, care in weekeend pleaca la Sibiu pentru a lucra la o clinica privata, un director al Instututului de Boli Infectioase, despre care jurnalistii de investigatie au scris ca ar folosi institutia ca intermediar pentru afaceri intre o fundatie si firme producatoare de medicamente, fiind anchetat de DNA din aceasta cauza, si un etern sef al SMURD, caruia i s-au reprosat interventiilor haotice dupa dezastrele de la Colectiv, Apuseni, Siutghiol sau Caracal, dar care se ascunde dupa politicieni si dupa profesionalismului unora dintre subalternii sai.

O stire aparuta astazi spune ca „Directorul adjunct al DSP, despre izolarea la domiciliu a elevilor din Alba Iulia intorsi din Italia: Nu avem personal sa-i verificam, dar noi mergem pe incredere si pe maturitatea parintilor”. O tara, care nu are personal pentru a verifica, daca 50 de elevi si profesori isi respecta conditiile de carantina, poate sa faca fata unui numar de 50.000 - 100.000 de turisti, plus cazurilor interne, pe durata unei competitii de asemenea anvergura? Sau poate se merge pe incredere, spre patul de spital sau, mai rau, spre groapa, si in cazul lor?

Ceea ce a parut initial o ocazie sportiva unica, o lovitura de imagine si un castig financiar facil, se poate transforma intr-o catastrofa de proportii epice. Desi niciunul dintre stadioanele pentru antrenament, linia de metrou spre aeroport si alte proiecte majore de infrastructura, aflate printre conditiile asumate prin caietul de sarcini depus odata cu candidatura Romaniei, nu vor fi gata la timp, adevarata ingrijorare trebuie sa fie in privinta modului in care tara noastra va putea sa gestioneze un focar de coronavirus pe durata Euro 2020, pentru ca e chestiune de viata si de moarte, nu una de imagine.

Pana pe 12 iulie mai sunt 109 zile, dar relatarile mass-media au aratat ca China nu a putut izola focarul de SARS-CoV-2 in Wuhan, in cele peste doua luni trecute de la inregistrarea primului caz, ci virusul s-a raspandit in toate provinciile sale si, de aici, in toata lumea, in ciuda masurilor exceptionale luate de autoritatile chineze. Practica arata ca, daca in Romania apare astazi primul caz confirmat, peste 2-3 luni epidemia va fi la apogeu, adica chiar la startul Euro 2020. Daca mai punem la socoteala ca activitatea gripala a avut un trend crescator, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute depasind 164.000 si peste 20 decese (Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, 9 februarie 2020), iar in sezonul trecut au fost inregistrate 69 de decese confirmate cu virus gripal, atunci situatia se poate complica rapid.

Pana una alta, reprezentantii Ministerului Tineretului si Sportului, Ministerului Sanatatii, MAI, FRF, Primariei Bucuresti, consilierul onorific Gica Popescu si al celorlalte institutii, care fac parte din Comitetului Interministerial pentru organizarea Euro 2020 si care ne-au tot promis ca stadioanele sunt in grafic si totul e roz, par sa fie din nou luati prin surprindere de lumea reala si nu au avut inca nicio reactie pe acesta tema.

Tinand cont de cum merg lucrurile in Romania, mai bine ne-am pregati de ce e mai rau: meciuri vazute la TV in carantina, Euro 2020 fara spectatori sau mutarea partidelor din tara noastra.