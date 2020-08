Finantatorul de la FC Voluntari, in centrul unui scandal monstru. Ar fi folosit activisti gay falsi pentru a decredibiliza opozitia

Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, este acuzat de rivalii de la USR+ ca ar fi inscenat ca activisti pretins gay cu logo-ul lor pe spate sa defileze prin localitate.

Un clip video distribuit pe retelele de socializare arata o falsa echipa de campanie USR+, care merge cu pliante prin orasul Voluntari, in timp ce este huiduita de locuitorii isterizati. In imagini apar mai multi barbati cu peruci de femeie, cu pantalonii decupati in zona feselor si cu tricouri inscriptionate vizibil cu insemnele celor de la USR+, care fac un fel de parada LGBTQ pe mijlocul strazii, in timp ce sunt huiduiți de cetatenii de pe trotuare.

Alianța USR+ a condamnat ”inscenarea murdara” si acuza PSD ca ar fi realizat imaginile pentru a denigra imaginea formatiunii politice in localitate. ”Acele persoane nu sunt membri sau voluntari ai USR-PLUS, iar actiunea este realizata in mod deliberat pentru a induce in eroare alegatorii. Alianta USR-PLUS solicita institutiilor statului sa se sesizeze”, se arata intr-un comunicat al aliantei. De asemenea, USR+ sustine ca imaginile ar fi fost filmate pe strada Amza Pelea din Voluntari, chiar in spatele Primariei din Voluntari, dupa cum ar arata locatia GPS a telefonului cu care s-a filmat scena.

Nu este prima contra dintre cele doua partide in Voluntari. In urma cu cateva zile, USR+ a anuntat ca Biroul Electoral de Circumscriptie din Voluntari, oras condus in ultimii 20 de ani de Pandele, a invalidat mai multe liste de semnaturi depuse de Alianta pentru alegerile locale, dar hotararea a fost respinsa ulterior de instanta. De asemenea, in orasul din Ilfov ar fi fost sicanati si intimidati volutari ai USR+, atat in timpul ultimei campanii electorale, cat si in timp ce strangeau semnaturi pentru initiativa civica "Fara penali in functii publice", din 2018.

Politicianul Florentin Pandele a facut parte din PNL, intre 1990 si 2004, mutandu-se apoi la PSD. La alegerile din 2008, el a fost ales cu un procent covarsitor de 91.27%, primind premiul de "Cel mai votat primar de oras al PSD". El este sotul Gabrielei Firea, Primarul Bucurestiului. Institutia din subordinea sa finanteaza si clubul de fotbal FC Voluntari, care activeaza in Liga 1, dar si Academia de Fotbal Voluntari si clubul CSO Voluntari, cu mai multe sectii sportive (tenis de masa, karate, atletism, baschet, volei, hochei pe iarba, lupte, inot si box). Primarul Pandele este si finul latifundiarului Gigi Becali, patronul FCSB, care spunea, in iunie 2020, ca "nu mai fac partid, sunt prea batran pentru partid, o sa sustin pe altcineva. Daca o sa ma implic in politica, ma implic sa distrug USR-ul. E partid satanic!".