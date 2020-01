OPINIE / Mutu, selectioner la nationala U21, un praf aruncat in ochii antrenorilor romani decenti, la fel ca numirea lui Daum, in 2016

Iminenta numire a neexperimentatului si controversatului Adi Mutu ca antrenor al nationalei U21 este o palma data tuturor antrenorilor romani decenti si profesionisti, care nu si-au batut joc de fotbal, asa cum a facut-o fostul „decar” al nationalei.

Adrian Mutu nu are inca licenta UEFA PRO, iar la seniori a mai antrenat timp de doua luni, in 2018, pe FC Voluntari, echipa pe care a salvat-o norocos de la retrogradare, in urma loviturilor de departajare in barajul cu Chindia Targoviste, fiind apoi concediat de ilfoveni. Anterior, „Briliantul” le scosese peri albi antrenorilor de la ASA Tg. Mures, unde, impreuna cu alti cativa veterani, a format un „sfat al batranilor” din vestiar, pentru a deturna puterea de decizie sportiva si a trece peste capul tehnicienilor din acte.

Dupa o aventura scurta la Dinamo, ca director general, unde a ramas memorabil scandalul cu Ioan Andone, pe care a tot incercat sa il dea afara inca de la numire, pentru a-l aduce antrenor pe amicul Cosmin Contra, cei doi fosti coechipieri de la Dinamo si de la echipa nationala au plecat brat la brat la FRF. Mutu a primit functia de manager sportiv in zona tehnica a Federatiei, avand ca principala responsabilitate „relatia echipei nationale cu cluburile din tara si din strainatate”, in timp ce Contra a devenit selectionerul nationalei de seniori. Dupa jumatate de an, „Briliantul” s-a saturat de birourile federale si de salariul modest si a devenit antrenorul echipei U21 de la Al Wahda, echipa din Emiratele Arabe Unite, unde antrena prietenul Laurentiu Reghecampf.

Printre argumentele aduse de Comisia Tehnica a FRF pentru propunerea ca Mutu sa devina selectionerul nationalei U21, se afla si acela ca el a avut rezultate exceptionale cu echipa de rezerve a lui Al Wahda, un club de mijlocul clasamentului, intr-o liga modestissima. Echipa antrenata de Mutu se afla acum pe locul 4 in Arabian Gulf Reserve League, un fel de campionat tineret-sperante-rezerve din aceasta tara araba, la 12 puncte distanta de liderul Shabab Al Ahli, in timp ce in sezonul trecut a terminat pe locul secund, la 8 puncte in spatele lui Al Ain. In doi ani, Mutu nu a castigat niciun trofeu si a invins in 21 din cele 34 de partide disputate.

Pentru a prelua nationala care, in 2019, a ajuns pana in semifinalele Campionatului European U21 si care trebuie sa fie antecamera unde se pregatesc tinerii jucatorii pentru aclimatizarea la cerintele nationalei mari, Mutu este preferat unor antrenori cu ani de experienta la echipe de seniori sau chiar unor profesionisti cu rezultate foarte bune in ultimii 5 ani la nivel de juniori in Romania, printre acestia gasindu-se Cristian Camui, Constantin Falina (ambii, Viitorul), Ilie Alexe (Dinamo / FCSB), Dan Dobai (CFR Cluj) sau Ionut Stancu (CS „U” Craiova).

Pe langa lipsa evidenta de experienta, care ar putea costa calificarea „tricolorilor mici” la Euro 2021, Comisia Tehnica din cadrul FRF trebuia sa se gandeasca si la daunele imense de imagine si la modelul pe care il ofera tinerilor fotbalisti din echipa U21. E adevarat ca, de-a lungul carierei de jucator, Mutu a evoluat cu succes la echipe mari, precum Inter Milano, Chelsea, Juventus sau Fiorentina si a fost un fotbalist important al nationalei Romaniei, dar el a incalcat aproape toate regulamentele disciplinare, fiind protagonistul unor scandaluri-monstru, care au implicat consum de cocaina, doping, orgi sexuale, batai aplicate ospatarilor, intimidarea coechipierilor, conflicte cu antrenorii si amenintarea lor, fuga din si betii in cantonamentul nationalei, prietenii cu interlopi si multe alte asemenea comportamente nesportive, care nu sunt compatibile, in mod normal, cu CV-ul unui selectioner.

Dupa experienta nereusita cu Cristoph Daum, al carui mandat la nationala Romaniei a fost patat inca din start de povestea consumului de cocaina si participarea la orgii cu prostituate, era de asteptat ca FRF sa fi invatat ceva si sa nu se mai expuna, nici pe ea, nici pe „tricolori”, dar se pare ca oficialilor le place sa persiste in greseala si se prefigureaza deja o noua perioada tulbure, cu tensiuni, contestari si ironii.