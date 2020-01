OPINIE | Decalogul pentru Mirel. 10 lucruri pe care trebuie sa i le reamintim lui Radoi dupa ce a trecut euforia numirii ca selectioner

Sa fii numit selectionerul Romaniei la 38 de ani este o minune, sa iti pastrezi postul este o corvoada. Asta sigur va constata Mirel Radoi pana la meciul cu Islanda. Noi putem doar sa il ajutam cu 10 sfaturi.

1. Ideal ar fi sa avem si rezultate, si un joc spectaculos. Acceptabil ar fi sa avem macar una din cele doua. Inadmisibil ar fi sa nu le avem pe niciuna, adica la fel ca in mandatul precedentilor doi selectioneri. Rezultate inseamna sa ajungem la Euro 2020 si sa trecem de grupa, in timp ce, pentru microbistul roman actual, care a trecut de la dezamagire la lehamite, joc spectaculos inseamna sa nu mai avem emotii cu Insulele Feroe, sa nu mai fim dominati clar de Suedia, sa nu ne mai aparam 85 de minute in fiecare meci si sa legam macar 5-6 pase consecutive intr-o faza ce da impresia ca a fost lucrata la antrenament.

2. Cand vine vorba de convocari, orice antrenor are febletea lui, dar macar sa ni se explice clar de ce unii jucatori nu joaca deloc la echipele de club, vin la lot sa se odihneasca sau sa se recupereze dupa accidentari, dar sunt titulari incontestabili la echipa nationala. Daca exista interese financiare si presiuni directe in privinta convocarii jucatorilor, necunoscute publicului larg, atunci avem nevoie de un selectioner care sa rastoarne mesele cu bani ale speculantilor din templul fotbalului romanesc.

3. Decat batrani si indolenti, mai bine tineri si neexperimentati. Pentru jucatorii trecuti de borna de 30 de ani sau pentru cei „consumati”, care si-au trait traiul, si-au mancat malaiul sub tricolor, se foloseste motivarea „sunt experimentati, ne pot ajuta” pentru convocarea lor. Cum experienta acestora nu inseamna finale de Campionate Mondiale si Europene sau finale de Champions League, nici macar calificari reusite, atunci ei pot fi alaturi de echipa nationala si daca primesc bilete in tribuna, nu trebuie sa vada meciurile din teren sau de banca de rezerve.

4. Cum nu avem taria de caracter si nu excelam la capitolul forta fizica, iar jucatorii de profil defensiv nu sunt foarte apreciati in Romania, trebuie sa se inteleaga ca nationala noastra nu va avea niciodata rezultate folosind exclusiv stilul spartan al Greciei de la Europeanul din 2004. Nu stim sa ne aparam agresiv si nu avem inclinatie catre asa ceva, desi tot insistam sa ne retragem in ultimii 20-30 de metri si sa parjolim terenul. Semifinala atinsa de echipa U21 la CM din vara trecuta a venit pe fondul unui joc mult mai combinativ si mai ofensiv decat cel prestat de nationala lui Contra, care a practicat un fotbal meschin si nici nu a pus mari probleme echipelor cu pretentii din grupa cu jocul ei defensiv. Ar fi pacat ca Radoi sa nu continue si la seniori ce a inceput la tineret.

5. Avem mari dificultati la fazele fixe. In cele 3-4 zile premergatoare fiecarui meci, decat sa se incerce cine stie ce scheme complicate, mai bine s-ar repeta obsesiv fazele fixe. Adica sa se stie clar cine executa penalty-urile (ca sa nu mai apara un alt episod jenant, precum cel cu Puscas de la meciul cu Norvegia), sa devina automatism pozitionarea si concentrarea la cornere pe faza de atac si de aparare (Alexander Arnold a calificat-o pe Liverpool in finala Champions League cu un corner bine si repede executat), cum putem profita de auturi (repunere rapida, aruncare lunga, diverse combinatii) si sa avem 2-3 executanti foarte buni de lovituri libere. Daca stapanim bine fazele fixe, atunci nu doar ca vom ajunge la Euro 2020, dar vom avea posibilitatea sa punem probleme oricarei echipe cu pretentii din Europa.

6. Decat un jucator talentat, dar care da „calcaie”, cand nu e cazul, sau care trage dintr-un unghi imposibil, cand are un coechipier liber in fata portii, mai bine un jucator inteligent, care isi stie potentialul si joaca pentru echipa, nu pentru el. Decat un fotbalist care azi e de nota 10 si maine e de 4, mai bine unul care e mereu de 7-8 si te poti baza intotdeauna ca te va ajuta. Decat o pseudo-echipa fara rezultate, dar cu multi driblangii / fentosi / smecherasi, mai bine o echipa de atleti inteligenti, cu sansa la rezultate.

7. Decat sa mergem la lupta cu rezerve din strainatate, care oricum nu vin de la Real Madrid, Barcelona, PSG, Juventus sau Liverpool, mai bine cu jucatori din Liga 1, care prind 30-40 de meciuri pe sezon. Echipa nationala nu ar trebui sa aiba printre obiective sa ii ajute pe stranieri sa prinda transferuri sau sa isi pastreze locurile in loturile actualelor echipe. Dimpotriva, lipsa convocarilor ar trebui sa le aprinda calcaiele jucatorilor romani, care sa munceasca mai mult ca sa fie chemati la lot doar atunci cand merita cu adevarat.

8. „Ne-a furat arbitrul!”, „Terenul a fost prost, ne-a incurcat mai mult pe noi!”, „Suntem obositi, pentru ca am jucat doua meciuri in 3 zile!”, „Ne-a afectat atmosfera din tribune!” si „Au avut mai mult noroc!” nu trebuie sa mai existe in vocabularul unui fotbalist profesionist. Dupa ce te-ai apucat de fotbal la 5-6 ani, ai zeci de mii de ore de antrenament si mii de meciuri, nu mai poti aduce scuze folosite de copii sau de baietii care joaca de placere in weekend. Cine nu poate face fata la club sau la nationala se poate apuca oricand de muncit in fabrica sau sa livreze pizza, daca presiunea si salariile de mii de euro sunt de neindurat. Noul selectioner trebuie sa fie atent si la declaratii, pentru ca cine se scuza, se acuza.

9. Razvan Burleanu e presedintele FRF. Mihai Stoichita conduce Comisia Tehnica a FRF. Radu Visan e secretar general, iar Gabriel Bodescu e secretar general adjunct al Federatiei. Adi Mutu e selectioner la echipa U21. Nicolae Dica si Florin Constantinovici sunt doar antrenori secunzi. Radoi ii poate asculta pe fiecare, plus pe jucatori, pe jurnalisti sau pe alti antrenori, insa, doar el trebuie sa ia deciziile importante si nu trebuie sa faca niciun compromis, daca stie ca are dreptate. Se stie ca copilul cu mai multe moase ramane cu buricul netaiat.

10. In Romania, distanta de la erou la infam este de doar un pas. Dupa ce a fost ridicat in slavi, in urma rezultatelor bune de la tineret, Radoi trebuie sa fie atent pentru a nu cadea de la inaltime, dupa ce si-a asumat riscul de a prelua nationala inaintea play-off-ului Ligii Natiunilor. Contestatarii sai abia asteapta meciul cu Islanda pentru a-i arunca din nou in fata cu lipsa diplomei de BAC, lipsa licentei PRO, perioada petrecuta la arabi sau relatia de rudenie cu Gigi Becali. Cu cat isit tine mai bine picioarele infipte in pamant, cu atat va putea gestiona mai bine perioada urmatoare.