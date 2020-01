OPINIE / Sfatul pentru microbistii romani in 2020: nu va faceti iluzii, ca sa nu aveti deziluzii!

Legea lui Murphy-escu pentru fotbalul romanesc spune ca, de obicei, daca ceva rau se poate intampla, se va intampla.

Desi exista asteptari mari pentru anul 2020 in fotbalul romanesc, poate ca ar trebui sa fim echilibrati si sa nu ne mai imbatam cu apa rece. Dincolo de „luptam pana la fluierul final”, „mingea e rotunda”, „si ei au tot doua maini si doua picioare” sau „am vazut si suprize mai mari in fotbal”, anul 2020 se anunta unul interzis cardiacilor, cu multe posibile dezamagiri la orizont.

Nationala de seniori va avea o misiune foarte grea in a ajunge la turneul final al Euro 2020 prin castigarea barajului Ligii Natiunilor. In mod normal, Islanda, Ungaria si Bulgaria nu ar reprezenta o buturuga prea mare pentru o echipa bine rodata si valoroasa, dar, in conditiile actuale, cand nu avem nici un nucleu clar de jucatori si nici un joc bine pus la punct, iar partidele se joaca in deplasare si fotbalistii romani vin la lot fara meciuri in picioare, vom avea doua intalniri foarte grele si ni se poate rasturna usor caruta in sant. Desi speram toti sa vedem Romania la Euro 2020 pe Arena Nationala, trebuie sa ne fi dat seama pana acum ca nu suntem specialisti ai barajelor si al jucatului sub presiune, asa ca cel mai probabil vom mai baga o fisa in aparatul pentru CM 2022.

Nationala U23 va participa la Jocurile Olimpice dupa o pauza de 56 de ani. Daca la Euro 2019 ne-am descurcat mai mult decat onorabil, reusind cea mai buna performanta din istoria nationalei de tineret, acum multi au asteptari chiar la o medalie la Tokyo. Ne-am folosit bine de elementul surpriza la competitia din Italia si San Marino si i-am luat prin invaluire pe croati, englezi si francezi, dar situatia va fi diferita la JO 2020, acolo unde trebuie sa confirmam asteptarile inalte. La turneul olimpic sunt deja calificate Japonia, Franta, Germania, Spania, Noua Zeelanda, Egipt, Coasta de Fildes, Africa de Sud si ar trebui sa mai ajunga trei echipe din Asia (alta decat Japonia, posibil Australia, Coreea de Sud, Qatar, China sau Arabia Saudita), doua din America de Sud (cel mai probabil Brazilia, Argentina, Columbia sau Uruguay) si doua din CONCACAF (cel mai probabil Mexic, SUA sau Honduras). Desi numele unor adversare nu spune mare lucru, ar trebui sa fim precauti si sa lasam gandurile de medalii deoparte, cel putin pana vedem in ce grupa vom juca. Pana la urma, important nu e sa castigi, ci sa participi, cel putin asa spunea parintele Jocurilor Olimpice moderne.

Nationala U21 se lupta pentru a ajunge la Euro 2021, turneul final gazduit de Ungaria si Slovenia. Daca primul loc al grupei de calificare pare deja antamat de Danemarca, o specialista la aceasta categorie de varsta, ne mai ramane speranta ca vom avea cel mai bun punctaj dintre ocupantele locurilor secunde din toate grupele (deocamdata suntem pe locul doi in acest clasament, dar la egalitate cu Italia) sau ca vom castiga apoi barajul (posibilii adversari sunt Franta, Austria, Polonia, Grecia, Germania, Portugalia si Israel). Fara selectioner, dupa numirea lui Mirel Radoi la carma nationalei mari, cu lotul sfasiat de convocarile la prima reprezentativa si cu meciuri grele cu Danemarca si Ucraina ramase de jucat in acest an, 2020 se anunta unul extrem de dificil si pentru „tricolorii mici”.

CFR Cluj va juca in „16”-imile Europa League cu FC Sevilla (20 si 27 februarie). Desi clujenii au reusit in acest sezon al cupelor europene cateva rezultate notabile, iar spaniolii au fost eliminati in sezonul trecut de Sparta Praga (2-2, 3-4 d.p.), sansele de calificare in dubla mansa in fata uneia dintre specialistele competitiei (de 5 ori castigatoare a Cupei UEFA/ Europa League, ultima data in 2016) sunt extrem de reduse. Daca punem la socoteala ca antrenorul Dan Petrescu este si el pe picior de plecare, la fel ca 2-3 jucatori importanti, pe care clubul incearca sa ii vanda acum, cat au o cota buna, atunci sperantele intr-o surpriza sunt mici spre deloc.

Dupa ce a atins minumul istoric al ultimilor ani, fiind „lanterna rosie” in Liga 1, FCSB s-a redresat dupa venirea lui Bogdan Vintila si patronul Gigi Becali a inceput deja sa vorbesca cu incredere despre castigarea titlului. Echipa se afla pe locul al treilea in clasament (39 puncte), peste CS „U” Craiova (37p), Gaz Metan Medias (36p), Viitorul (35p) si FC Botosani (33p), moldovenii fiind prima echipa sub linia de calificare in play-off. Cel mai probabil, nu va scapa calificare in play-off (au un meci mai putin disputat si 6 puncte peste Botosani), desi mai au meciuri grele cu CFR Cluj si Dinamo, dar experienta ultimilor 4 sezoane, cand FCSB a alergat de una singura in Liga 1 si a iesit mereu pe locul al doilea, ne arata ca este mai degraba favorita la titlul de vicecampioana decat la cel de campioana. Cu un patron care se crede o combinatie de Florentino Lopez, Jose Mourinho, Mino Raiola, Al Capone, Patriarhul Daniel si Robert De Niro, cu o politica de transferuri dubioasa si cu jucatori tinuti in teren doar pentru a le creste cota, fanii FCSB ar trebui sa stie ca de ce ti-e frica, de aia nu scapi.

Desi presedintele Florin Prunea si antrenorul Dusan Uhrin declara ca mai exista sanse ca Dinamo sa se califice in play-off, in practica „cainii” se pregatesc de cel de-al treilea sezon consecutiv de esuare in play-out si de atacarea la baioneta a finalei Cupei Romaniei. La sapte puncte de ultimul loc de play-off, cu patru etape inainte de finalul sezonului regulat, cu fani din ce in ce mai nervosi sau dezamagiti, cu un patron mai dezinteresat ca oricand, cu o atmosfera toxica in vestiar, cu arbitraje potrivnice si cu adversari care simt slabiciunea ca niste fiare salbatice, dinamovistii au inceput deja sa le caute echipe lui Nistor si Popescu, in timp ce Bejan, Klimavicius, Brito si Popa vor fi pusi pe liber pentru a face loc altor jucatori. Pana la ambitiile de play-off, elevii lui Uhrin si fanii „ros-albilor” trebuie sa revina cu picioarele pe pamant, pentru ca echipa se afla la distanta egala de Viitorul si de Chindia (3 puncte dupa injumatatire), aflata pe locul 12, care duce la barajul de supravietuirea in Liga 1.

Povestea lui Victor Piturca la Craiova pare sa se incheiat inainte sa inceapa. Dupa 8 victorii, 3 egaluri si 5 infrangeri in 16 meciuri oficiale, patronul Mihai Rotaru pare sa se fi dezis de „Satana”, chiar inainte sa vina solstitiul de iarna. Pe lista vehiculata a posibilor inlocuitori se gasesc Cosmin Contra, Adrian Mutu, Edi Iordanescu, Costel Enache si Cristiano Bergodi. Chiar si in conditiile in care Piturca va ramane la Craiova, iar patronul va fi de acord sa cheltuie 2-3 milioane de euro ca sa ii aduca cei 4-5 fotbalisti ceruti pentru castigarea titlului, presiunea asupra antrenorului va fi imensa, el trebuind sa furnizeze mai mult decat castigarea Cupei Romaniei si locul al treilea in Liga 1, reusite de Devis Mangia, pentru a nu fi considerat doar un experiment costisitor. Personalitatea puternica a fostului selectioner al Romaniei se bate cap in cap cu cea a conducatorilor olteni, din luptele interne pentru suprematie ale acestora urmand sa piarda echipa si fanii.

Una peste alta, suporterii romani nu ar trebui sa isi faca iluzii, ca sa nu aiba deziluzii, vorba inteleptului Emeric Ienei. Mai bine sa fii surprins placut, decat sa iti fie inselate asteptarile, iar si iar.