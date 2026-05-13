Apărătorul lateral a contestat amenda de 20.000 de euro pe care a primit-o, la începutul lunii martie, pentru că nu s-a întors la timp la echipă.

Urmează verdictul în conflictul dintre FCSB și Risto Radunovic

Comisia de Disciplină a FRF a judecat speța dintre muntenegrean și echipa sa. Comisia urmează să comunice ulterior hotărârea luată.

„FC FCSB vs. Radunovic Risto - Ratificare sancțiune disciplinară - În pronunțare”, se arată pe site-ul lpf.ro.

Comunicatul oficial al Comisiei de Disciplină a FRF

„Întrunită miercuri, 13 mai 2026, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri:

SC Dinamo 1948 SA vs. ACS Petrolul 52 - Cerere de chemare în judecată formulată de SC Dinamo 1948 SA - Termen 27.05.2026.

FC FCSB vs. Radunovic Risto - Ratificare sancțiune disciplinară - În pronunțare.

FC FCSB vs. AFC Unirea 04 Slobozia – Incidente - În temeiul art. 13 din ROAF, cu aplicarea art. 83.18 din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

AFC Botoșani vs. ACS Petrolul 52 - Eliminare Boțogan Alin Marius (oaspeți) - În temeiul art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Boțogan Alin Marius cu suspendare pentru două meciuri și i se aplică o penalitate sportivă de 3.000 lei.

AS FC Universitatea Cluj vs. FC Rapid 1923 SA – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a din RD, raportat la art. 83.2.d, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 33.750 lei.

ACS Oțelul Galați vs. FCV Farul Constanța – Incidente - În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d cu aplicarea art.12, 14 bis și 15 din RD, se sancționează clubul FCV Farul Constanța cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

FC CFR 1907 Cluj vs. AS FC Universitatea Cluj – Plângere – Termen 20.05.2026. Discutarea excepțiilor invocate” - este comunicatul de presă integral, publicat pe site-ul LPF.

Radunovic a contestat amenda dictată de Gigi Becali

La începutul lunii martie, patronul roș-albaștrilor l-a sancționat pe fundașul lateral cu suma de 20.000 de euro. Decizia a fost luată după ce jucătorul și-a încălcat promisiunea de a se întoarce la timp la echipă.

Radunovic primise permisiunea de a călători în țara natală, Muntenegru, pentru a asista la nașterea copilului său, însă a întârziat, motivând ulterior că a întâmpinat o serie de probleme cu pașaportul. Explicațiile nu l-au convins pe finanțatorul echipei, care a dictat penalizarea imediată.

Risto Radunovic este unul dintre cei mai vechi componenți ai lotului bucureștean, fiind transferat în anul 2021 de la Astra Giurgiu. În această perioadă, fundașul a strâns 230 de prezențe în tricoul roș-albastru și a marcat opt goluri.

Muntenegreanul are în palmares două titluri de campion și două Supercupe alături de formația sa actuală, iar înțelegerea sa contractuală este valabilă până în luna iunie a anului 2027.