Aceleași echipe sunt și în lupta pentru campionat, ceea ce înseamnă că vorbim despre cele mai bune formații din România la momentul actual, grupări care ar putea realiza eventul în acest sezon.

După următoarea etapă din Superliga noastră putem cunoaște, într-o mare măsură, cine va fi și campioană, deoarece cele două combatante mai joacă o „finală“, cea pentru titlu.

Echipe probabile

U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Capradossi, Coubiș, Chipciu - Bic, Drammeh, Mendy - Stanojev, Lukic, El Sawy.

Indisponibil: Chinteș

Antrenor: Cristiano Bergodi

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Screciu, Stevanovic - Mora, Anzor, Cicâldău, T. Băluță, Bancu – D. Matei, Nsimba

Indisponibili: Rus, Isenko, S. Lung

Antrenor: Filipe Coelho

Ultimul joc dintre cele două s-a terminat cu o victorie zdrobitoare a clujenilor, în campionat, scor 4-0. Meci disputat pe terenul “șepcilor roșii”.

În ultimele 10 partide directe, Craiova s-a impus de patru ori, Clujul de două ori, iar patru partide s-au terminat la egalitate.

Cristiano Bergodi îl conduce cu 1-0 la meciurile directe pe Filipe Coelho.

Favorita caselor de pariuri la o victorie în timp regulamentar de joc este Craiova, care are o cotă de 2.50.

Clujenii au o cota de 3.15 pentru o victorie în timp regulamentar de joc.

Câștigă trofeul:

Craiova - 1.83

Cluj - 2.10

Cluj câștigă în prelungiri -13.00

Craiova câștigă în prelungiri - 12.00

Craiova câștigă la loviturile de departajare - 9.50

Cluj câștigă la loviturile de departajare - 11.00

Marian Barbu va conduce finala cupei de pe Arena din Sibiu, arbitru de 37 de ani, care are 133 prezențe în Superligă.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează