Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA

Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Cluj este primul club din Superliga care a aflat că va da un jucător la Cupa Mondială din această vară: golgheterul Jovo Lukic, convocat la naționala Bosniei de Sergej Barbarez.

TAGS:
Jovo LukicU ClujFIFAFCSBCupa MondialaOtelul GalatiSiyabonga Ngezanajoao paulo
Din articol

Pe lângă mândria de a da un jucător la Cupa Mondială, U Cluj se va bucura și de un important bonus financiar acordat de FIFA tuturor cluburilor care au reprezentanți la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

U Cluj va încasa cel puțin 250.000 de dolari de la FIFA, după ce Jovo Lukic a fost luat la Cupa Mondială de Bosnia

Nu mai puțin de 355 de milioane de dolari este fondul total de premiere din "Club Benefits Programme", sistemul prin care FIFA răsplătește echipele care dau jucători la Cupa Mondială. Programul a fost creat în 2010, iar fondul total de premiere a crescut cu aproape 70% față de precedenta ediție de Mondial, din 2022.

FIFA nu a dezvăluit încă sumele exacte pe care le va oferi, însă spaniolii de la AS estimează că FIFA va plăti aproximativ 11.000 de dolari pentru fiecare zi petrecută de un jucător alături de echipa națională la Cupa Mondială.

Astfel, 250.000 de dolari devine suma minimă pe care un club o va încasa pentru prezența unui singur jucător la Cupa Mondială, perioadă luată în calcul fiind de la prima zi de pregătire și până la eliminarea din competiție. Bonusul financiar poate crește semnificativ, în cazul în care naționala respectivă trece de faza grupelor și își prelungește șederea pe continentul american. 

FCSB și Oțelul Galați pot încasa și mai mulți bani de la FIFA

De asemenea, începând cu această ediție de Mondial, FIFA plătește cluburile și pentru ultimii doi ani, în cazul în care au dat jucători la echipa națională pentru meciurile din preliminarii. Nu va fi însă și cazul lui Jovo Lukic, care nu are niciun meci oficial la naționala Bosniei până acum.

Bonusul suplimentar ar putea fi încasat de FCSB și Oțelul Galați, alte două echipe care pot da jucători la Mondial: Siyabonga Ngezana (Africa de Sud) și Joao Paulo (Capul Verde). Ambii au fost jucători de bază și pe parcursul preliminariilor.

Cele două cluburi din Superliga trebuie să mai aștepte până la finalul lunii mai, când toate naționalele prezente la Cupa Mondială vor fi obligate să își anunțe loturile finale.

Jovo Lukic, în lotul Bosniei pentru Cupa Mondială!

Bosnia este prima națională care a anunțat lotul de 26 pentru Cupa Mondială. Sergej Barbarez a alcătuit și o listă de 9 "rezerve" care ar putea merge la Cupa Mondială în cazul în care apar accidentări.

În lotul de 26 al Bosniei se află și Jovo Lukic (27 de ani), atacantul Universității Cluj și liderul la zi în clasamentul golgheterilor din Superliga.

Lukic are un singur meci la naționala de seniori a Bosniei, un amical cu SUA, în 2021. Atacantul lui U Cluj s-a aflat în lotul lărgit al lui Sergej Barbarez pentru play-off-ul Cupei Mondiale din martie, însă a urmărit doar din tribună meciurile cu Țara Galilor și Italia.

Jovo Lukic va avea o concurență teribilă. Pe postul de număr 9, Bosnia îi mai are la dispoziție pentru Mondial pe Edin Dzeko (Schalke), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Samed Bazdar (Jagiellonia) și Eremedin Demirovic (Stuttgart).

  • 18 goluri a marcat Jovo Lukic în acest sezon de Superliga. Bosniacul, care a acuzat o accidentare și a ratat două partide din play-off, a revenit pe teren în ultima etapă, la 1-0 contra celor de la Rapid.

Lotul Bosniei pentru Cupa Mondială

Bosnia, echipă care a învins România de două ori în preliminariile pentru Mondial, iar la baraj a eliminat Țara Galilor și Italia la loviturile de departajare, a fost repartizată în grupa B, la turneul final, alături de Canada, Elveția și Qatar.

Programul Bosniei la Cupa Mondială:

  • 12 iunie, ora 22:00: Canada - Bosnia (Toronto)
  • 18 iunie, ora 22:00: Elveția - Bosnia (Inglewood)
  • 24 iunie, ora 22:00: Bosnia - Qatar (Seattle)
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
„Insuccesul meu, performanța erei lui!” Marius Șumudică, nemilos cu Dan Șucu, finanțatorul Rapidului
„Insuccesul meu, performanța erei lui!” Marius Șumudică, nemilos cu Dan Șucu, finanțatorul Rapidului
Dinamo a reușit surpriza sezonului: ”Told ya”! A câștigat la favorita Oradea în semifinale
Dinamo a reușit surpriza sezonului: ”Told ya”! A câștigat la favorita Oradea în semifinale
Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea, înaintea duelului de foc pentru finala de la Roma
Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea, înaintea duelului de foc pentru finala de la Roma
Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”
Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”



Recomandarile redactiei
„Insuccesul meu, performanța erei lui!” Marius Șumudică, nemilos cu Dan Șucu, finanțatorul Rapidului
„Insuccesul meu, performanța erei lui!” Marius Șumudică, nemilos cu Dan Șucu, finanțatorul Rapidului
Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”
Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”
Cu cine va juca câștigătoarea Cupei României în Europa League. Diferențe majore între U Cluj și Craiova
Cu cine va juca câștigătoarea Cupei României în Europa League. Diferențe majore între U Cluj și Craiova
Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea, înaintea duelului de foc pentru finala de la Roma
Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea, înaintea duelului de foc pentru finala de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!