Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA

Pe lângă mândria de a da un jucător la Cupa Mondială, U Cluj se va bucura și de un important bonus financiar acordat de FIFA tuturor cluburilor care au reprezentanți la turneul final din SUA, Canada și Mexic.
U Cluj va încasa cel puțin 250.000 de dolari de la FIFA, după ce Jovo Lukic a fost luat la Cupa Mondială de Bosnia
Nu mai puțin de 355 de milioane de dolari este fondul total de premiere din "Club Benefits Programme", sistemul prin care FIFA răsplătește echipele care dau jucători la Cupa Mondială. Programul a fost creat în 2010, iar fondul total de premiere a crescut cu aproape 70% față de precedenta ediție de Mondial, din 2022.
FIFA nu a dezvăluit încă sumele exacte pe care le va oferi, însă spaniolii de la AS estimează că FIFA va plăti aproximativ 11.000 de dolari pentru fiecare zi petrecută de un jucător alături de echipa națională la Cupa Mondială.
Astfel, 250.000 de dolari devine suma minimă pe care un club o va încasa pentru prezența unui singur jucător la Cupa Mondială, perioadă luată în calcul fiind de la prima zi de pregătire și până la eliminarea din competiție. Bonusul financiar poate crește semnificativ, în cazul în care naționala respectivă trece de faza grupelor și își prelungește șederea pe continentul american.
FCSB și Oțelul Galați pot încasa și mai mulți bani de la FIFA
De asemenea, începând cu această ediție de Mondial, FIFA plătește cluburile și pentru ultimii doi ani, în cazul în care au dat jucători la echipa națională pentru meciurile din preliminarii. Nu va fi însă și cazul lui Jovo Lukic, care nu are niciun meci oficial la naționala Bosniei până acum.
Bonusul suplimentar ar putea fi încasat de FCSB și Oțelul Galați, alte două echipe care pot da jucători la Mondial: Siyabonga Ngezana (Africa de Sud) și Joao Paulo (Capul Verde). Ambii au fost jucători de bază și pe parcursul preliminariilor.
Cele două cluburi din Superliga trebuie să mai aștepte până la finalul lunii mai, când toate naționalele prezente la Cupa Mondială vor fi obligate să își anunțe loturile finale.
Jovo Lukic, în lotul Bosniei pentru Cupa Mondială!
Bosnia este prima națională care a anunțat lotul de 26 pentru Cupa Mondială. Sergej Barbarez a alcătuit și o listă de 9 "rezerve" care ar putea merge la Cupa Mondială în cazul în care apar accidentări.
În lotul de 26 al Bosniei se află și Jovo Lukic (27 de ani), atacantul Universității Cluj și liderul la zi în clasamentul golgheterilor din Superliga.
Lukic are un singur meci la naționala de seniori a Bosniei, un amical cu SUA, în 2021. Atacantul lui U Cluj s-a aflat în lotul lărgit al lui Sergej Barbarez pentru play-off-ul Cupei Mondiale din martie, însă a urmărit doar din tribună meciurile cu Țara Galilor și Italia.
Jovo Lukic va avea o concurență teribilă. Pe postul de număr 9, Bosnia îi mai are la dispoziție pentru Mondial pe Edin Dzeko (Schalke), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Samed Bazdar (Jagiellonia) și Eremedin Demirovic (Stuttgart).
- 18 goluri a marcat Jovo Lukic în acest sezon de Superliga. Bosniacul, care a acuzat o accidentare și a ratat două partide din play-off, a revenit pe teren în ultima etapă, la 1-0 contra celor de la Rapid.
Lotul Bosniei pentru Cupa Mondială
Bosnia, echipă care a învins România de două ori în preliminariile pentru Mondial, iar la baraj a eliminat Țara Galilor și Italia la loviturile de departajare, a fost repartizată în grupa B, la turneul final, alături de Canada, Elveția și Qatar.
Programul Bosniei la Cupa Mondială:
- 12 iunie, ora 22:00: Canada - Bosnia (Toronto)
- 18 iunie, ora 22:00: Elveția - Bosnia (Inglewood)
- 24 iunie, ora 22:00: Bosnia - Qatar (Seattle)