Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA

Pe lângă mândria de a da un jucător la Cupa Mondială, U Cluj se va bucura și de un important bonus financiar acordat de FIFA tuturor cluburilor care au reprezentanți la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

U Cluj va încasa cel puțin 250.000 de dolari de la FIFA, după ce Jovo Lukic a fost luat la Cupa Mondială de Bosnia

Nu mai puțin de 355 de milioane de dolari este fondul total de premiere din "Club Benefits Programme", sistemul prin care FIFA răsplătește echipele care dau jucători la Cupa Mondială. Programul a fost creat în 2010, iar fondul total de premiere a crescut cu aproape 70% față de precedenta ediție de Mondial, din 2022.

FIFA nu a dezvăluit încă sumele exacte pe care le va oferi, însă spaniolii de la AS estimează că FIFA va plăti aproximativ 11.000 de dolari pentru fiecare zi petrecută de un jucător alături de echipa națională la Cupa Mondială.

Astfel, 250.000 de dolari devine suma minimă pe care un club o va încasa pentru prezența unui singur jucător la Cupa Mondială, perioadă luată în calcul fiind de la prima zi de pregătire și până la eliminarea din competiție. Bonusul financiar poate crește semnificativ, în cazul în care naționala respectivă trece de faza grupelor și își prelungește șederea pe continentul american.