- Cristi Pintea, Daniel Anghel și Radu Bunescu (video) vor transmite cele mai noi informații de la Roma, acolo unde se dispută finala Coppa Italia.
LIVE VIDEO Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, 13 mai, ora 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, poate fi urmărită LIVE pe VOYO, miercuri, 13 mai, de la ora 22:00. Pe site-ul Sport.ro poți vedea tot ce mișcă de la Roma, dar și cele mai importante faze ale meciului de pe Stadio Olimpico.
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia | Tot ce trebuie să știi înainte de meciul care îl poate trimite pe Chivu în istorie
Stadio Olimpico are o încărcătură aparte pentru Cristi Chivu
Cristi Chivu, în audiență la Papa Leon XIV
Sezonul 2025-2026 rămâne în cărțile de istorie ca cel care i-a schimbat radical cariera lui Cristi Chivu (45 de ani). ”Instalat” în vara anului trecut la Inter Milano după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, antrenorul român a întrecut toate așteptările și a reușit să câștige detașat titlul la care și-au anunțat candidatura și AC Milan, Juventus sau Napoli.
Este o performanță uriașă și pentru fotbalul nostru, deoarece Chivu a devenit primul antrenor român care câștigă un titlu de campion în cele mai bine cotat cinci ligi ale Europei. Un succes în Coppa Italia, acolo unde Inter a ajuns după ce a câștigat dramatic meciul cu Como (3-2, după ce a fost condusă cu 0-2), îl poate trimite pe fostul căpitan al naționalei noastre direct în istorie ca primul tehnician care câștigă eventul cu Inter după o pauză de 16 ani, după ”mandatul” lui Jose Mourinho.
Oricum, indiferent de soarta partidei de pe Olimpico, șefii lui Inter s-au convins și i-au oferit lui Chivu un nou contract. Gazzetta dello Sport a dezvăluit că propunerea conducerii de pe ”Meazza” se întinde până în 2028, cu un salariu anual de patru milioane de euro pentru antrenor, adică o creștere salarială importantă față de actualul contract, cu care câștigă 2,5 milioane de euro pe sezon.
De asemenea, antrenorul român va avea și un cuvânt important de spus în campania de transferuri din această vară, deoarece ambițiile clubului pentru sezonul 2026-2027 vor fi cu totul altele. Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern (cel mai probabil un nou Scudetto), Inter vrea și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League, după ce în acest sezon ”nerazzurrii” au fost eliminați de micuța Bodo/Glimt (1-3, 1-2) încă din play-off-ul optimilor.
"Nu vreau să fiu ipocrit, dar mă gândesc la finala Cupei Italiei. E normal că jucătorii s-au bucurat azi pe teren. E meritul lor și al clubului", spunea Chivu, după meciul care i-a adus matematic titlul de campion, la DAZN Italia.
- Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri sunt antrenorii care au realizat „dubla” în Italia până acum, iar Cristi Chivu li se poate alătura.
În topul câștigătoarelor all-time ale Coppa Italia, Inter este pe locul doi, cu nouă trofee, la egalitate cu AS Roma, și se poate desprinde dacă se va impune în finala cu Lazio. Nici formația pregătită de Maurizio Sarri nu stă rău la acest capitol, fiind considerată una dintre ”specialistele” competiției.
Cu doar două ”Scudetto”, Lazio și-a rotunjit palmaresul intern cu șapte trofee Coppa Italia, fiind a patra cea mai titrată la acest capitol. Lider autoritar este Juventus, cu 15 Cupe.
După 11 ani în care a jucat la cel mai înalt nivel în Italia, Cristi Chivu poate considera că are o bună parte din carieră strâns legată de Stadio Olimpico. Nu doar pentru că a evoluat patru ani la AS Roma, ci și pentru că în ”Foro Italico” și-a rotunjit serios palmaresul ca fotbalist.
Românul a câștigat de trei ori Coppa Italia ca jucător, cu AS Roma și Inter Milano, toate pe ”Olimpico”, acolo unde se dispută în fiecare an ultimul act al competiției.
Conform Football Italia, întreaga delegație a lui Inter, în frunte cu Cristi Chivu și președintele Giuseppe Marotta vor merge, așa cum cere tradiția, la Vatican, unde îl vor întâlni pe Papa Leon XIV. Întâlnirea va avea loc sâmbătă, 9 mai, la ora 10:00.
În Italia, a devenit deja un obicei ca echipa care câștigă titlul să meargă în audiență specială la Vatican. Și Napoli a avut parte de același tratament în urmă cu un an.
