LIVE VIDEO Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, 13 mai, ora 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma

Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, 13 mai, ora 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, poate fi urmărită LIVE pe VOYO, miercuri, 13 mai, de la ora 22:00. Pe site-ul Sport.ro poți vedea tot ce mișcă de la Roma, dar și cele mai importante faze ale meciului de pe Stadio Olimpico.

TAGS:
cristi chivulazio - inter milanoInter Milanofinala coppa italialive lazio - inter milanoCoppa Italia
Din articol
  • Cristi Pintea, Daniel Anghel și Radu Bunescu (video) vor transmite cele mai noi informații de la Roma, acolo unde se dispută finala Coppa Italia. 

Lazio - Inter Milano, 13 mai, ora 22:00, LIVE VIDEO | Finala Coppa Italia, pe VOYO!

Sezonul 2025-2026 rămâne în cărțile de istorie ca cel care i-a schimbat radical cariera lui Cristi Chivu (45 de ani). ”Instalat” în vara anului trecut la Inter Milano după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, antrenorul român a întrecut toate așteptările și a reușit să câștige detașat titlul la care și-au anunțat candidatura și AC Milan, Juventus sau Napoli.

Este o performanță uriașă și pentru fotbalul nostru, deoarece Chivu a devenit primul antrenor român care câștigă un titlu de campion în cele mai bine cotat cinci ligi ale Europei. Un succes în Coppa Italia, acolo unde Inter a ajuns după ce a câștigat dramatic meciul cu Como (3-2, după ce a fost condusă cu 0-2), îl poate trimite pe fostul căpitan al naționalei noastre direct în istorie ca primul tehnician care câștigă eventul cu Inter după o pauză de 16 ani, după ”mandatul” lui Jose Mourinho.

Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia | Tot ce trebuie să știi înainte de meciul care îl poate trimite pe Chivu în istorie

Oricum, indiferent de soarta partidei de pe Olimpico, șefii lui Inter s-au convins și i-au oferit lui Chivu un nou contract. Gazzetta dello Sport a dezvăluit că propunerea conducerii de pe ”Meazza” se întinde până în 2028, cu un salariu anual de patru milioane de euro pentru antrenor, adică o creștere salarială importantă față de actualul contract, cu care câștigă 2,5 milioane de euro pe sezon.

De asemenea, antrenorul român va avea și un cuvânt important de spus în campania de transferuri din această vară, deoarece ambițiile clubului pentru sezonul 2026-2027 vor fi cu totul altele. Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern (cel mai probabil un nou Scudetto), Inter vrea și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League, după ce în acest sezon ”nerazzurrii” au fost eliminați de micuța Bodo/Glimt (1-3, 1-2) încă din play-off-ul optimilor.

"Nu vreau să fiu ipocrit, dar mă gândesc la finala Cupei Italiei. E normal că jucătorii s-au bucurat azi pe teren. E meritul lor și al clubului", spunea Chivu, după meciul care i-a adus matematic titlul de campion, la DAZN Italia.

  • Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri sunt antrenorii care au realizat „dubla” în Italia până acum, iar Cristi Chivu li se poate alătura.

În topul câștigătoarelor all-time ale Coppa Italia, Inter este pe locul doi, cu nouă trofee, la egalitate cu AS Roma, și se poate desprinde dacă se va impune în finala cu Lazio. Nici formația pregătită de Maurizio Sarri nu stă rău la acest capitol, fiind considerată una dintre ”specialistele” competiției.

Cu doar două ”Scudetto”, Lazio și-a rotunjit palmaresul intern cu șapte trofee Coppa Italia, fiind a patra cea mai titrată la acest capitol. Lider autoritar este Juventus, cu 15 Cupe.

Stadio Olimpico are o încărcătură aparte pentru Cristi Chivu

După 11 ani în care a jucat la cel mai înalt nivel în Italia, Cristi Chivu poate considera că are o bună parte din carieră strâns legată de Stadio Olimpico. Nu doar pentru că a evoluat patru ani la AS Roma, ci și pentru că în ”Foro Italico” și-a rotunjit serios palmaresul ca fotbalist.

Românul a câștigat de trei ori Coppa Italia ca jucător, cu AS Roma și Inter Milano, toate pe ”Olimpico”, acolo unde se dispută în fiecare an ultimul act al competiției.

Cristi Chivu, în audiență la Papa Leon XIV

Conform Football Italia, întreaga delegație a lui Inter, în frunte cu Cristi Chivu și președintele Giuseppe Marotta vor merge, așa cum cere tradiția, la Vatican, unde îl vor întâlni pe Papa Leon XIV. Întâlnirea va avea loc sâmbătă, 9 mai, la ora 10:00.

În Italia, a devenit deja un obicei ca echipa care câștigă titlul să meargă în audiență specială la Vatican. Și Napoli a avut parte de același tratament în urmă cu un an. 

  • Lazio și Inter se vor întâlni și în campionat, pe 9 mai, cu patru zile înainte de finala Coppa Italia

VIDEO: REZUMAT Inter - Como 3-2 (0-0 în tur)

Publicitate

VIDEO: REZUMAT Atalanta - Lazio 1-1 (1-2 d.p., 2-2 în tur)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu
Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu
Noul echipament al lui Inter a ”scăpat” pe internet! Cum vor arăta nerazzurrii lui Chivu în următorul sezon
Noul echipament al lui Inter a ”scăpat” pe internet! Cum vor arăta nerazzurrii lui Chivu în următorul sezon
Noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Gazzetta dello Sport a dezvăluit toate detaliile
Noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Gazzetta dello Sport a dezvăluit toate detaliile
ULTIMELE STIRI
FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!
FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!
Gică Hagi a venit în Ghencea: motivul pentru care „Regele” s-a întors în casa Stelei
Gică Hagi a venit în Ghencea: motivul pentru care „Regele” s-a întors în casa Stelei
Reacția lui Costel Gâlcă după ce s-a scris că Pancu va semna cu Rapid: ”E clar un singur lucru atunci când cauți un antrenor nou”
Reacția lui Costel Gâlcă după ce s-a scris că Pancu va semna cu Rapid: ”E clar un singur lucru atunci când cauți un antrenor nou”
Se vinde Steaua: ministrul Apărării a spus tot!
Se vinde Steaua: ministrul Apărării a spus tot!
„Cutremur“ la Real: prima măsură luată de club după bătaia Valverde – Tchouameni
„Cutremur“ la Real: prima măsură luată de club după bătaia Valverde – Tchouameni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

Bayern Munchen - PSG 1-1. Parizienii merg în finala Champions League

Bayern Munchen - PSG 1-1. Parizienii merg în finala Champions League



Recomandarile redactiei
FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!
FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!
Reacția lui Costel Gâlcă după ce s-a scris că Pancu va semna cu Rapid: ”E clar un singur lucru atunci când cauți un antrenor nou”
Reacția lui Costel Gâlcă după ce s-a scris că Pancu va semna cu Rapid: ”E clar un singur lucru atunci când cauți un antrenor nou”
Gică Hagi a venit în Ghencea: motivul pentru care „Regele” s-a întors în casa Stelei
Gică Hagi a venit în Ghencea: motivul pentru care „Regele” s-a întors în casa Stelei
A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!
A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!
Pictorial incendiar în dormitor cu fosta luptătoare din UFC: ”Ești pachetul complet”
Pictorial incendiar în dormitor cu fosta luptătoare din UFC: ”Ești pachetul complet”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”
Cristi Chivu se întoarce unde a câștigat trei trofee
Cristi Chivu se întoarce unde a câștigat trei trofee
CITESTE SI
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

stirileprotv O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cătălin Predoiu respinge varianta opoziției și susține rămânerea PNL la guvernare: „Nu suntem în campanie electorală”

stirileprotv Cătălin Predoiu respinge varianta opoziției și susține rămânerea PNL la guvernare: „Nu suntem în campanie electorală”

Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

stirileprotv Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!