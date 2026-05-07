Sezonul 2025-2026 rămâne în cărțile de istorie ca cel care i-a schimbat radical cariera lui Cristi Chivu (45 de ani). ”Instalat” în vara anului trecut la Inter Milano după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, antrenorul român a întrecut toate așteptările și a reușit să câștige detașat titlul la care și-au anunțat candidatura și AC Milan, Juventus sau Napoli.

Este o performanță uriașă și pentru fotbalul nostru, deoarece Chivu a devenit primul antrenor român care câștigă un titlu de campion în cele mai bine cotat cinci ligi ale Europei. Un succes în Coppa Italia, acolo unde Inter a ajuns după ce a câștigat dramatic meciul cu Como (3-2, după ce a fost condusă cu 0-2), îl poate trimite pe fostul căpitan al naționalei noastre direct în istorie ca primul tehnician care câștigă eventul cu Inter după o pauză de 16 ani, după ”mandatul” lui Jose Mourinho.

Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia | Tot ce trebuie să știi înainte de meciul care îl poate trimite pe Chivu în istorie

Oricum, indiferent de soarta partidei de pe Olimpico, șefii lui Inter s-au convins și i-au oferit lui Chivu un nou contract. Gazzetta dello Sport a dezvăluit că propunerea conducerii de pe ”Meazza” se întinde până în 2028, cu un salariu anual de patru milioane de euro pentru antrenor, adică o creștere salarială importantă față de actualul contract, cu care câștigă 2,5 milioane de euro pe sezon.

De asemenea, antrenorul român va avea și un cuvânt important de spus în campania de transferuri din această vară, deoarece ambițiile clubului pentru sezonul 2026-2027 vor fi cu totul altele. Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern (cel mai probabil un nou Scudetto), Inter vrea și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League, după ce în acest sezon ”nerazzurrii” au fost eliminați de micuța Bodo/Glimt (1-3, 1-2) încă din play-off-ul optimilor.

"Nu vreau să fiu ipocrit, dar mă gândesc la finala Cupei Italiei. E normal că jucătorii s-au bucurat azi pe teren. E meritul lor și al clubului", spunea Chivu, după meciul care i-a adus matematic titlul de campion, la DAZN Italia.