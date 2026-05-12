Campioana României a bifat patru victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri după opt etape desfășurate în partea a doua a campionatului. Un singur meci mai are FCSB de disputat în play-out, cu FC Hermannstadt luni, de la 20:30.

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

La sfârșitul sezonului regulat, Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la FCSB, după ce gruparea roș-albastră a ratat accederea în play-off. În locul lor a venit Mirel Rădoi, care a avut mână liberă de la patronul Gigi Becali la FCSB.

Cinci etape a stat însă finul finanțatorului la campioana en-titre. A dat curs unei oferte venite din Turcia, mai exact de la Gaziantep, și a plecat de la FCSB după ce a înregistrat două puncte pe meci în play-out.

La cârma roș-albaștrilor a rămas Lucian Filip, care nu va putea însă să stea în barajul pentru Europa. FCSB va trebui să-și găsească neapărat un ”principal” posesor de licență Pro.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat la televiziunea Prima Sport că pe 21 Gigi Becali va numi noul om în funcția rămasă vacantă în urma plecării lui Mirel Rădoi. Rămâne însă de văzut cine va veni pe banca roș-albaștrilor.

”Nu am nicio emoție (n.r. că FCSB va juca la fel ca în meciul cu Unirea Slobozia), doar că la meciurile alea va trebui să avem un antrenor posesor de licență pe bancă. Timpul trece, Gigi spune că pe 21 pune antrenor. Nu pot să fac altceva decât să aștept. I-am zis că e normal să vină mai devreme, dar a zis 'Nu, pe 21 punem'”, a spus Mihai Stoica.

Lovitură sub centură pentru FCSB: ”Situația nu mai e necunoscută”

Campioana dispune de o singură variantă prin care poate ajunge în Europa, în contextul în care a ratat play-off-ul la finalul sezonului regulat și evoluează în play-out în partea a doua a Superligii României.

Roș-albaștrii trebuie să termine pe unul dintre primele două locuri din play-out, ulterior să câștige primul baraj împotriva celeilalte echipe aflate în fruntea play-out-ului. Dacă trece de acest meci, FCSB ajunge la duelul decisiv pentru Europa cu gruparea din play-off.

La baraj, FCSB nu se va putea baza pe atacantul Daniel Bîrligea, accidentat de etape bune. Ultima dată când fotbalistul a jucat a fost în meciul amical cu Slovacia al naționalei României.

”Nu mă gândesc cu cine jucăm și nu mă interesează absolut nimic. Iar la fotbal am învățat în atâția ani un singur lucru, că niciodată nu știi, mai ales la când vorbim de tragerea la sorți. Toată lumea spune ce noroc a avut la tragerea la sorți.

Situația lui Bîrligea nu mai e necunoscută. Bîrligea nu va fi deloc la dubla pe care o sperăm noi. Nu va juca. Bîrligea nu poate fi, sub nicio formă, recuperat până pe 29 mai. Va lipsi!”, a spus Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, potrivit fanatik.