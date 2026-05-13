Un fost dinamovist face spectacol în Moldova! A fost desemnat cel mai bun jucător al etapei

Filip Dujmovic, în vârstă de 27 de ani, a fost desemnat cel mai bun jucător al etapei a 9-a din faza secundă a campionatului, după prestația avută pentru Milsami Orhei.
Portarul care a evoluat timp de aproape doi ani la Dinamo a avut mai multe intervenții decisive în victoria echipei sale cu Dacia Buiucani, scor 2-1.
Site-ul moldovenesc Moldfootball a scris că Dujmovic a primit cea mai mare notă a etapei din partea SofaScore, 8,5.
„Filip Dujmovic – cel mai bun jucător al etapei a 9-a”, au titrat moldovenii.
Potrivit sursei citate, „goalkeeperul bosniac și-a salvat echipa în mai multe rânduri” și a fost omul decisiv pentru succesul lui Milsami.
Nu este pentru prima dată când Dujmovic primește această distincție în actualul sezon. Fostul dinamovist a mai fost desemnat omul etapei și în prima parte a campionatului.
A trecut prin Bosnia și Macedonia după despărțirea de Dinamo
După despărțirea de Dinamo, cariera portarului a continuat în spațiul balcanic. Bosniacul a semnat mai întâi cu Zeljeznicar Sarajevo, apoi a ajuns la Struga, în Macedonia de Nord, iar din 2025 evoluează pentru Milsami Orhei.
Dujmovic fusese transferat de Dinamo în august 2022, într-o perioadă extrem de complicată pentru club. Venit liber de contract după aventura din Serbia, portarul a contribuit la promovarea „câinilor” în Superliga.
În tricoul lui Dinamo, bosniacul a bifat 21 de meciuri oficiale, a primit 25 de goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în nouă partide.