Un fost dinamovist face spectacol în Moldova! A fost desemnat cel mai bun jucător al etapei

Filip Dujmovic, în vârstă de 27 de ani, a fost desemnat cel mai bun jucător al etapei a 9-a din faza secundă a campionatului, după prestația avută pentru Milsami Orhei.

Portarul care a evoluat timp de aproape doi ani la Dinamo a avut mai multe intervenții decisive în victoria echipei sale cu Dacia Buiucani, scor 2-1.

Site-ul moldovenesc Moldfootball a scris că Dujmovic a primit cea mai mare notă a etapei din partea SofaScore, 8,5.

„Filip Dujmovic – cel mai bun jucător al etapei a 9-a”, au titrat moldovenii.

Potrivit sursei citate, „goalkeeperul bosniac și-a salvat echipa în mai multe rânduri” și a fost omul decisiv pentru succesul lui Milsami.