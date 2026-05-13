Gigi Becali nu renunță! Motivele pentru care îl vrea înapoi pe Elias Charalambous

Gigi Becali îl vrea înapoi pe Elias Charalmbous la FCSB.

FCSB va juca împotriva lui FC Botoșani în barajul pentru preliminariile Conference League.

Înainte de ultima etapă roș-albaștrii au asigurată prezența la baraj, astfel că MM Stoica a făcut un anunț important înaintea partidei cu FC Hermannstadt.

Ciprioții au explicat de ce îl vrea Gigi Becali pe Elias Charalambous înapoi la FCSB

FCSB trebuie să numească un nou antrenor cât mai repede pentru că Lucian Filip și Alin Stoica nu au licență PRO și le expiră permisiunea de 30 de zile prevăzută de regulament de îndeplini funcția de tehnician principal.

Gigi Becali își dorește cu ardoare să îl readucă pe Elias Charalambous la echipă.

Presa din Cipru a explicat cele două motive pentru care patronul lui FCSB îl consideră pe Charamabous cea mai bună variantă pentru meciul cu FC Botoșani și pentru o eventuală finala a barajului pentru calificarea în preliminariile Europa League.

„Gigi Becali își dorește la nebunie ca Elias Charalambous să se întoarcă la Steaua (n.r. FCSB), din două motive.

Primul, pentru că antrenorul cipriot a avut succes la echipa din România. Al doilea, pentru că are licența PRO și timpul se scurge!

Steaua (n.r. FCSB) îl dorește în primul rând pe Elias Charalambous pentru că are licență PRO, iar echipa are nevoie de un antrenor cu această calificare în termen de 30 de zile.

Cipriotul cunoaște foarte bine situația echipei și nu ar avea nevoie de timp de adaptare, mai ales într-o perioadă în care nu există timp disponibil”, au scris ciprioții.

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

La sfârșitul sezonului regulat, Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la FCSB, după ce gruparea roș-albastră a ratat accederea în play-off. În locul lor a venit Mirel Rădoi, care a avut mână liberă de la patronul Gigi Becali la FCSB.

Cinci etape a stat însă finul finanțatorului la campioana en-titre. A dat curs unei oferte venite din Turcia, mai exact de la Gaziantep, și a plecat de la FCSB după ce a înregistrat două puncte pe meci în play-out.

La cârma roș-albaștrilor a rămas Lucian Filip, care nu va putea însă să stea în barajul pentru Europa. FCSB va trebui să-și găsească neapărat un ”principal” posesor de licență Pro.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat la televiziunea Prima Sport că pe 21 Gigi Becali va numi noul om în funcția rămasă vacantă în urma plecării lui Mirel Rădoi. Rămâne însă de văzut cine va veni pe banca roș-albaștrilor. 

