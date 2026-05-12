”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Sorana Cîrstea a învins-o incredibil pe Jelena Ostapenko cu scorul de 6-1, 7-6(0) în sferturile de finală ale turneului WTA de la Roma.

În semifinale, Sorana Cîrstea o va întâlni pe câștigătoarea partidei dintre Coco Gauff și Mira Andreeva. 

În urma victoriei cu Jelena Ostapenko, Sorana Cîrstea a urcat pe locul 21 în clasamentul live WTA și și-a egalat propriul record. Dacă se va califica în ultimul act al competiției, Sorana Cîrstea va intra pentru prima dată în carieră în top 20 WTA.

Comentatorul de tenis, Jose Morgado, a reacționat după victoria obținută de Sorana Cîrstea în fața Jelenei Ostapenko în sferturile de finală ale turneului WTA de la Roma. 

Este chiar absurd că Sorana Cîrstea nu a fost niciodată în top 20. Ea o va face la 36 de ani. Și poate va prinde mai multe decât doar un debut în top 20”, a spus comentatorul de tenis, Jose Morgado.

Directorul PuntoDBreak, Jose Moron a reacționat și el după victoria obținută de Sorana Cîrstea în fața Jelenei Ostapenko. 

Sorana Cîrstea a anunțat că acest an va fi ultimul pentru ea în circuit. Văzând ce turneu face la Roma, pare că a aruncat mănușa. <<Dacă voi câștiga aici, mă voi gândi dacă mă retrag sau nu>>. Deocamdată, s-a calificat în semifinale după un meci blockbuster împotriva lui Ostapenko. Mai are două meciuri”, a spus Moron.

