"Romania are un viitor frumos!" Nicolae Stanciu, optimist inainte de startul preliminariilor Mondialului din 2022! Ce a declarat fotbalistul

Romania debuteaza joi seara, de la ora 21:45, cu Macedonia de Nord in preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Inaintea partidei care va fi transmisa IN DIRECT de PRO TV si WWW.SPORT.RO, Nicolae Stanciu a vorbit despre cum arata echipa nationala, despre mixul de generatii care promite un viitor frumos pentru Romania.

Fotbalistul a comentat si absenta lui Mirel Radoi din cantonament, selectionerul fiind depistat pozitiv cu noul coronavirus pe 15 martie. Stanciu a spus ca isi doreste ca "tricolorii" sa obtina victoria cu Macedonia de Nord pentru a i-o dedica lui Radoi.

"E un mix de generatii si chiar cred ca Romania are un viitor frumos cu cei tineri si cei care am mai ramas din generatia veche.

Imi doresc sa ajut echipa cum pot mai bine. Cateodata iti ajuti echipa cu goluri, altadata in alte moduri. E diferit, la Slavia am un ciclu saptamanal, sunt cu aceiasi colegi si cu acelasi staff de doi ani, aici poate ca abia prindem un antrenament cu totii. Dar voi da tot ce am mai bun pentru a ajuta nationala.

E ciudat si suntem tristi ca nu il vom avea langa noi pe Radoi, cel putin pentru primul meci. Am avut sedinte prin video, stim ca e alaturi de noi si primul meci vom incerca sa-l castigam si pentru el, pentru a-i face o bucurie.

Primul meci este cel mai important si daca vom reusi sa incepem cu dreptul, altcumva ne vom raporta la celelalte partide", a declarat Nicolae Stanciu.