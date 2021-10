"Ne-am făcut de cacao! Dar ne-am echilibrat la timp". Fostul secund al lui Mutu la U21 a scăpat deocamdată de demitere

Metaloglobus a câștigat meciul din deplasare cu Poli Iași (1-0), iar antrenorul Nicolae Grigore a evitat demiterea la mustață. Echipa din Pantelimon ocupă locul al șaptelea în Liga 2, la patru puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de FC Buzău, dar tânărul tehnician fusese luat în colimator de conducere, după ce Metaloglobus fusese eliminată din CUpa României de CS Tunari (Liga 3) și pierduse partidele de campionat cu FC Buzău (1-4) și Unirea Constanța (1-4), ultima fiind o adevărată surpiză neplăcută, mai ales că meciul s-a disputat pe teren propriu.

"Ne-am echilibrat la timp, pentru că eram în derivă"

Marius Burcă, șeful echipei din Pantelimon, a dezvăluit că echipa a fost la un singur rezultat de schimbări majore, atât la nivelul conducerii tehnice, cât și a lotului de juctători. "Ne-am echilibrat la timp, pentru că eram în derivă. Cred că, dacă nu am fi câștigat la Iași, atunci ar fi trebuit să facem ceva modificări sau schimbări. Mă bucur că s-a întâmplat să câștigăm.

Luni s-a ținut o ședință, s-a discutat cu antrenorul, cu stafful, cu băieții. Le-am explicat că ne arată lumea cu degetul, că ne-am făcut de râs. Am făcut o primă repriză slabă cu Timișoara, am mers la Buzău unde nu am contat, nu am contat din primul până în ultimul minut. A venit meciul cu Unirea Constanța, unde ne-am făcut de cacao din toate punctele de vedere, ne-a arătat lumea cu degetul.

Tocmai de aceea, nu este bine să iei decizii pe repede înainte sau la cald. În ceea ce privește jocul cu Unirea Constanța, portarul Gavrilaș a fost accidentat, Caramalău, fundașul central, a lipsit din cauza galbenelor, Ovidiu Herea nu a jucat din cauza a patru galbene. Poate spune oricine orice despre meciul acela. Mă cunoaște lumea, știe ce om sunt, iar noi nu am putea să facem blat. Ce să facem, să ne dăm foc singuri? La începutul campionatului am spus că ne propunem primele șase locuri", a spus președintele Metaloglobusului, pentru Metropola TV.

Grigore l-a refuzat pe Mutu de două ori

Nicolae Grigore (38 ani) a evoluat ca mijlocaș central la Rapid (2001, 2002-2004, 2005-2009, 2010-2013), Electromagnetica (2001), FC Brașov (2004, 2009-2010), Al Ettifaq (2013-2014), Dinamo (2015) și FC Voluntari (2015-2017). El are șase selecții pentru naționala U21 și alte patru pentru reprezentativa de seniori a României. În palmares are un titlu, trei Cupa României și trei Supercupa României. Ca antrenor, le-a pregătit pe Rapid U17 (2018-2020), Rapid (antrenor secund / 2018-2020), România U21 (antrenor secund / 2020), Rapid (antrenor principal / 2020), FCU Craiova (antrenor secund / 2021) și Metaloglobus (2021).

Grigore a fost inițial secundul lui Adrian Mutu la naționala U21, împreună cu Adrian Boingiu, dar a plecat pentru prelua postul de antrenor principal la Rapid. El a demisionat din funcție după doar cinci meciuri, în care a înregistrat o victorie, două egaluri și două înfrângeri, iar echipa era pe locul 11 în clasament. Ulterior, a fost curtat de Mutu să se alăture staff-ului de la FCU Craiova, dar a preferat să preia mai multă responsabilitate la divizionara secundă Metaloglobus, acolo unde este secondat de Gigel Coman, Gabriel Cânu și Radu Crețulescu.