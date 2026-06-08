Reales președinte la Real Madrid, Florentino Perez a făcut primul anunț major

Reales președinte la Real Madrid, Florentino Perez a făcut primul anunț major La Liga
SPORT.RO
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Florentino Perez (79 de ani) a câștigat un nou mandat de președinte la Real Madrid și a anunțat primele mutări pe care le pregătește în această vară.

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Florentino PerezReal MadridJose Mourinho
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Florentino Perez, reales președinte la Real Madrid

Florentino Perez a obținut aproximativ 65% din voturile exprimate la alegerile de la Real Madrid pentru funcția de președinte, învingându-l pe contracandidatul Enrique Riquelme.

"Vom continua să muncim pentru ca Real Madrid să câștige și mai multe trofee", a spus Florentino Perez, imediat după câștigarea alegerilor.

Perez a fost președintele lui Real Madrid din 2000 până în 2006 și din 2009 până în prezent. Sub comanda sa, clubul blanco a câștigat de 7 ori trofeul Ligii Campionilor.

Revenirea lui Jose Mourinho, confirmată. Urmează transferurile la Real Madrid

În discursul său de după câștigarea alegerilor, Florentino Perez a confirmat revenirea lui Jose Mourinho în funcția de antrenor: "Suntem mândri să îl primim înapoi pe unul dintre cei mai buni antrenori din lume, Jose Mourinho", a spus președintele de pe Bernabeu.

Primele transferuri după realegerea lui Florentino Perez vor fi fundașul central Ibrahima Konate, de la Liverpool, liber de contract, și fundașul dreapta Denzel Dumfries, de la Inter, a cărui clauză de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro a fost activată.

De asemenea, Perez a transmis că marți va face o ofertă de 150 de milioane de euro pentru un jucător de top din Europa. Deși nu a confirmat, ținta ar fi Michael Olise (24 de ani), extrema dreaptă de la Bayern Munchen.

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