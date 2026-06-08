Reales președinte la Real Madrid, Florentino Perez a făcut primul anunț major

Florentino Perez, reales președinte la Real Madrid

Florentino Perez a obținut aproximativ 65% din voturile exprimate la alegerile de la Real Madrid pentru funcția de președinte, învingându-l pe contracandidatul Enrique Riquelme.

"Vom continua să muncim pentru ca Real Madrid să câștige și mai multe trofee", a spus Florentino Perez, imediat după câștigarea alegerilor.

Perez a fost președintele lui Real Madrid din 2000 până în 2006 și din 2009 până în prezent. Sub comanda sa, clubul blanco a câștigat de 7 ori trofeul Ligii Campionilor.