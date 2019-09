METALOGLOBUS - FCSB 0-2 | "O sa fie greu sa ne mai bata cineva in Liga 1". Man si Morutan au revenit in forta si vor sa schimbe jocul FCSB-ului. Ce au spus dupa meci

Metaloglobus 0-2 FCSB, in saisprezecimile Cupei. FCSB merge in optimi gratie golurilor marcate de Man si Morutan in prima repriza.

Olimpiu Morutan si Dennis Man au revenit cu goluri in prima echipa a FCSB-ului. Titularizati dupa ce au stat pe bara din cauza unor accidentari, cei doi au punctat cu Metaloglobus, in meciul din saisprezecimile Cupei Romaniei. FCSB s-a impus cu 2-0.

Dennis Man: "Ma bucur mai mult ca ne-am calificat decat ca am marcat"

"O revenire frumoasa pentru mine, ma bucur ca am bifat 45 de minute dupa doua luni de pauza. Mi-a lipsit sa fiu pe teren. Sunt foarte fericit ca ne-am calificat si ca am marcat. E mai importanta calificarea echipei decat golul meu.

Las pe altii sa decida daca echipa arata mai bine cu mine in teren. Eu ma gandesc doar sa intru pe teren si sa joc cat de bine pot.

A fost greu sa stau pe margine si sa ma uit la colegi cum se lupta. Sper sa nu mai am parte de accidentari.

Vom creste de la meci la meci, am gasit o atmosfera buna in vestiar si ma bucura acest lucru.

E importanta Cupa cu siguranta, pentru echipa si pentru mine. Sunt de 3 ani aici si nu am castigat inca niciun trofeu, imi doresc mult.

Mister ne da incredere, vorbeste cu toti jucatorii. Speram sa facem o treaba cat mai buna", a spus Dennis Man dupa Metaloglobus 0-2 FCSB.

Olimpiu Morutan: "O sa fie greu sa ne mai bata cineva in Liga 1"

"Sunt fericit ca am inceput sa joc usor-usor. Trebuie sa mai am putina rabdare, sper sa mai prind cateva minute si sa fiu din ce in ce mai bine.

Conteaza sa imi fac treaba cat mai bine, sa imi ajut echipa. Nu am jucat pentru mine, ci pentru echipa. Am dat si pasa de gol, ma bucur pentru asta.

Am stiut ca va fi un meci greu, nu a contat ca am intalnit o echipa de liga a doua. Dar ne-am concentrat si am castigat.

Eu joc in orice sistem, cred ca 4-3-3 mi se potriveste mai bine, dar si in 4-2-3-1 imi era ok.

A fost o perioada foarte grea, nu ma asteptam. Dar o accidentare te face mai puternic si te ambitioneaza.

O sa jucam din ce in ce mai bine, inceputul de sezon a fost un accident. Va fi greu sa ne mai bata cineva in Liga 1", a spus si Olimpiu Morutan.