Marius Burcă, președintele celor de la Metaloglobus, a recunoscut că instalarea noului antrenor pe banca roș-albaștrilor a stricat calculele echipei sale. Dacă inițial oficialul oaspeților se bucura de haosul de la campioană, acum situația s-a schimbat complet înainte de duelul de pe Arena Națională.

„Ce șanse are Metaloglobus? Ce șanse am avut și în tur, când nimeni nu ne-a dat nicio șansă și am reușit să câștigăm cu 2-1. E adevărat, e o diferență foarte mare și de buget și de valoare. Dar meciul începe de la 0-0 și sperăm să scoatem ceva de la acest meci. Ca să fiu sincer, în momentul în care am văzut că vom juca cu FCSB m-a bucurat că era și la ei degringoladă. Dar venirea lui Mirel e clar că a schimbat lucrurile și nu ne pică absolut deloc bine”, a punctat președintele clubului vizitator.

Chiricheș revine în primul „11” și sistem nou de joc

Mirel Rădoi (44 de ani) a trecut direct la fapte și a operat modificări importante în formula de start. Tehnicianul a decis să renunțe la sistemul 4-2-3-1 folosit de Elias Charalambous și a trimis pe teren o așezare 4-3-1-2, cu doi atacanți. Cea mai mare surpriză este prezența lui Vlad Chiricheș în echipa de start, fundașul pe care Gigi Becali îl scosese din calcule.

„Ne-am gândit și la o schimbare de sistem pentru a fi compatibilitatea dintre jucători cât mai aproape de poarta adversarului”, a explicat Mirel Rădoi alegerea sa.

În noul mecanism, Florin Tănase va evolua în spatele cuplului de atacanți format din Miculescu și Bîrligea, în timp ce la mijlocul terenului vor apărea Olaru, Chiricheș și Cisotti.

Echipele de start: