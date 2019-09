METALOGLOBUS - FCSB: Debuteaza Cristi Manea: "Tratam serios competitia" Anuntul ros-albastrilor

Din articol Narcis Raducan: Vom aborda serios Cupa Romaniei

FCSB intalneste Metaloglobus la Voluntari in Cupa Romaniei de la 21:30!

Dupa doi ani in care a parasit rusinos Cupa Romaniei, FCSB vrea sa castige competitia, mai ales ca in Liga 1 e la 10 puncte in urma liderului CFR Cluj.

Narcis Raducan anunta ca Bogdan Vintila nu isi menajeaza vedetele si este posibil chiar debutul lui Cristi Manea.



Narcis Raducan: Vom aborda serios Cupa Romaniei

"Tratam foarte serios aceasta competitie. FCSB va aborda foarte serios aceasta competitie, pentru ca este un trofeu important. Pe langa onoarea de a ridica un trofeu, este un alt drum spre cupele europene. Vom alinia un prim 11 care sa se impuna.

Marius Maldarasanu este foarte ambitios si un antrenor foarte bun. Probabil vor intra si jucatorii care inca n-au evoluat. E posibil sa apara si Manea. El s-a pregatit foarte bine. Nedelcu nu cred ca va juca, abia a inceput antrenamentele", a spus Narcis Raducan, la Digi.



FCSB a fost eliminata de Dunarea Calarasi in sezonul trecut, iar in urma cu doua sezoane a pierdut cu Hermannstadt, echipa aflata atunci in liga a doua.