Aflat din ianuarie 2020 la FCSB, Darius Olaru a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei în ultimele sezoane. Căpitanul mai are doi ani de contract și o clauză de reziliere în valoare de 5 milioane de euro.

Gigi Becali, dispus să îl ajute pe Darius Olaru să prindă un transfer avantajos

Olaru ar fi pe lista unor cluburi din zona arabă, iar Mihai Stoica anunță că, în semn de recunoștință, Gigi Becali ar fi dispus să accepte o sumă mai mică pentru vânzarea mijlocașului decât clauza de reziliere din contract, 5 milioane de euro.

"Pentru Olaru există interes, doar că nu avem nicio ofertă la club. Sunt discuții, se pare că există interes pentru Olaru. După 6 ani și jumătate, având în vedere ce a făcut el pentru echipa asta, merită să nu ne ancorăm de clauză și să facem un gest. Din ce am vorbit cu Gigi, e dispus să facă un gest și să-l ajute pe Olaru.

E un jucător care și-a făcut pe deplin datoria la noi și merită ajutat să câștige niște sume mult mai mari decât putem oferi noi", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cumpărat de la Gaz Metan Mediaș cu 600.000 de euro, Olaru a strâns 255 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive. A preluat banderola de căpitan și a fost om de bază atât la cele două titluri câștigate, cât și în parcursul european impresionant din sezonul 2024/2025.

Recent, Gigi Becali anunța că este dispus să accepte și 4 milioane de euro în schimbul cedării lui Darius Olaru.