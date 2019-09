"Narciiis, nu va bateti joc de Salomao!" Ce raspuns a dat seful FCSB dupa meciul cu Metaloglobus

Narcis Raducan n-a avut emotii pentru calificarea FCSB in optimile de finala ale Cupei.

Jucatorii l-au multumit cu atitudinea pe care au aratat-o. Managerul general al stelistilor a fost luat la intrebari in privinta lui Salomao. Portughezul n-a prins nici aseara minute, cu Metaloglobus.

"A fost fara emotii datorita baietilor, si-au impus jocul din primul minut. Nu le-am dat nicio sansa adversarilor, e important ca am mers mai departe. S-au indeplinit toate obiectivele antrenorului in aceasta seara, a jucat si Nita, a revenit Man, l-am vazut pe Manea. Am abordat foarte serios partida. Cand nu esti 100%, se poate intampla orice.

S-a vazut diferenta de valoare din primul minut, asta spune multe despre starea de spirit in acest moment. N-am un adversar preferat pentru sferturile de finala. Ne propunem sa castigam campionatul si Cupa. Avem un deficit important de puncte, dar formatul competitiei ne ajuta. Mai avem timp, important e sa tinem acest ritm, sa aratam fotbal si sa multumim suporterii", a spus Narcis Raducan.

"Narciiis, nu va bateti joc de Salomao", i-a strigat un fan oficialului de la FCSB. "E normal ca suporterii sa-l placa, o sa aiba parte de minute, e un jucator spectaculos", a raspuns Raducan.