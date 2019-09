METALOGLOBUS - FCSB 0-2 | Vintila s-a incurcat cand a fost intrebat de ce a jucat cu Belu in centrul apararii si Cretu pe stanga: "Nu sunt improvizatii, asa am vrut! Am dat sansa si altora"

FCSB s-a calificat in optimile cupei Romaniei dupa ce au trecut de Metaloglobus, scor 2-0, prin golurile marcate de Morutan si Man. La finalul partidei, antrenorul celor de la FCSB, Bogdan Vintila, a vorbit despre partida si a explicat de ce l-a folosit pe Belu fundas central. Totodata, antrenorul ros-albastrilor lauda toata echipa pentru prestatia din aceasta seara si spune ca se bucura ca Man si Morutan au revenit cu gol.

"Sunt bucuros pentru jucatori ca au facut un joc bun si pentru calificare. Belu e un jucator inteligent, care se adapteaza repede la orice post, nu l-am folosit fundas central pentru ca are statura, are talie. Cretu centreaza bine si cu stangul, nu e nicio impovizatie. Ma bucur foarte mult pentru Man si Morutan ca au reusit sa marcheze si sunt foarte multumit de prestatia lor din prima repriza si de modul in care au interpretrat jocul. Felicit pe aceasta cale toti jucatorii pentru atitudine si pentru cum au jucat.

In primul rand tratam cu seriozitate orice competitie, pentru ca suntem FCSB si trebuie sa ne respectam blazonul, indiferent ce jucatori bag. Nu exista echipa a doua, sunt buni toti. Nita e un jucator pe care l-am vazut la echipa a doua, mi-a palcut si am zis sa ii dam si lui o sansa. Sunt multumit ca Manea a putut sa duca 90 de minute, e un jucator care va ajuta echipa. Nu am menajat jucatori, le-am dat oportunitatea altora sa joace", a declarat Vintila la finalul partidei.

Vintila: "Meciul cu Clinceni va fi foarte dificil!"

Bogdan Vintila spune ca meciul din campionat impotriva celor de la Clinceni va fi foarte dificil si explica care sunt cauzele.

"Foarte dificil va fi meciul cu Clinceni, este un meci pe care il vom juca la Calarasi, pe un teren greu, este un meci pe care trebuie sa il abordam foarte serios, mai ales ca se va juca la ora 17:00, o ora cu care nu suntem obisnuiti si va trebui sa ii mobilizez pe jucatori", a mai spus Vintila.