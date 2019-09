EXCLUSIV: Doua vesti excelente in vestiarul FCSB! Primii doi titulari pentru meciul cu Metaloglobus au fost anuntati!

Stelistii nu vor sa aiba emotii in fata lui Metaloglobus joi seara!

Vintila va miza inca din primul minut pe doua nume importante din lot. Niciunul n-a fost pana acum disponibil in mandatul noului antrenor.

Man si Manea intra cu Metaloglobus

Dennis Man e complet refacut dupa ruptura musculara suferita acum doua luni, in meciul de campionat cu FC Botosani. Vintila ii va oferi maine primul meci dupa aproape 60 de zile de pauza! Man ramane principalul nume de pe lista transferurilor de milioane planuite de Becali. Patornul FCSB asteapta ca atacantul sau sa revina rapid la cea mai buna forma pentru a-l putea pune pe piata in vara.

Vesti bune vin si in ceea ce-l priveste pe Manea. Fundasul se apropie de cei mai buni parametri fizici, astfel ca Vintila nu va mai astepta pana sa-l joace. Adus imprumut de la Apollon, Manea a fost pana acum menajat tocmai pentru a nu fi expus din cauza lipsei de pregatire. Transferul sau a fost oficializat acum 3 saptamani, insa Manea n-a jucat deloc pana acum.

Raducan: "Cupa, obiectiv pentru FCSB"

"Am pregatit meciul foarte serios, Cupa e un obiectiv important pentru noi. Nu va fi simplu. Se joaca la Voluntari, echipele mai mici se autodepasesc in astfel de situatii. Nu vrem sa ii lasam sa ne arate ca stiu fotbal, speram sa intram bine in meci si sa rezolvam partida cat mai repede", a spus managerul general al FCSB, Narcis Raducan, la PRO X.

