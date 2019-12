Stati jos, 4! CLASA 0 a umplut sala: Stelele din Generatia de Aur n-au incaput de Metaloglobus si Chiajna! :) Hagi, Petrescu, Ienei si Lucescu n-au fost invitati la tragerea la sorti a grupelor Euro!

Nici FRF, nici UEFA nu s-au ocupat ca marile nume din fotbalul romanesc sa aiba acces la gala istorica de la Bucuresti.

Evenimentul a avut parte de acoperire globala. Jurnalisti de la toate marile institutii de presa din lume au venit la Bucuresti pentru a scrie despre ziua uriasa a Romaniei. La tragerea la sorti a grupelor Euro au fost giganti din fotbal, precum Figo, Gullit, Casillas, Desailly sau Totti, alaturi de presedintii tuturor federatiilor si antrenorii nationalelor cu treaba la Euro. Cum era normal, au existat invitati si din partea romana.

Federatia s-a ocupat ca membrii comitetului executiv ai FRF si cei din Comisia Tehnica sa aiba locuri rezervate la Romexpo. Nimeni n-a avut grija, insa, de Hagi, Petrescu, Ienei sau Mircea Lucescu! Singurii reprezentanti ai generatiei de aur prezenti la gala au fost Belodedici, care e ambasador al Euro 2020 in Romania, si Gica Popescu, implicat in organizarea Euro in calitate de CEO al proiectului si consilier al premierului Orban. Dorinel Munteanu, si el ambasador, ar fi trebuit sa fie si el prezent, insa a avut meci cu echipa sa, CSM Resita, la Cluj, cu Universitatea.

Marius Burca (presedinte la Metaloglobus), Auras Brasoveanu (conducator la Concordia Chiajna) si ceilalti membri ai CEx de la FRF, Argaseala sau Balanescu, au fost cu totii la poza cu trofeul Euro, dupa gala fantastica de la Bucuresti. "Unde sunt Hagi si Petrescu?", au intrebat Gullit, Koeman sau Casillas. Au ramas fara raspuns!