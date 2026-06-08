Anunțul la care puțini s-ar fi așteptat, după al doilea episod groaznic cu Christian Eriksen în prim-plan

Fundașul stânga Ricardo Pădurariu (19 ani) va reveni în vară la FCSB, după un împrumut în care a contribuit la promovarea în Superliga României obținută de Corvinul Hunedoara de pe primul loc în Liga 2.

Ricardo Pădurariu, un apărător lateral de perspectivă

Pădurariu a fost un titular incontestabil în flancul stâng al defensivei hunedorene în eșalonul secund, unde a adunat 31 de meciuri, a marcat două goluri și a pasat decisiv o dată. Adolescentul a jucat de două ori și în Cupa României, unde a punctat o dată.

Evoluțiile sale au fost apreciate la Corvinul, fiind lăudat inclusiv de antrenorul Florin Maxim.

„La el nu a contat că se încadra în regula pentru Under, juca oricum la noi. Are o dezinvoltură incredibilă pentru vârsta lui. E fundașul stânga numărul 1 al Ligii a 2-a în acest campionat.

Îmi place stilul de joc al lui Pădurariu, e ultraofensiv, dezinvolt, spontan, nu are teamă deloc, și asta îl ajută. Nu are teamă în duelurile unu contra unu, te judecă, nici nu zici că e fundaș lateral. Și are o forță de pătrundere incredibilă.

Este un jucător cu potențial de creștere imens. Mi se pare un fundaș lateral de echipă mare. Eu cred că îl vor lua în pregătire și m-ar mira să nu îl oprească” - au fost cuvintele lui Pădurariu despre fostul său elev.

Cantonamentul de vară, locul decisiv

Ricardo Pădurariu urmează să participe alături de FCSB în cantonamentul de vară. Dacă va confirma, Pădurariu va fi oprit în lotul pentru următorul sezon și ar putea reprezenta o concurență pentru Risto Radunovic; muntenegreanul în vârstă de 34 de ani nu s-a ridicat la nivelul său optim în stagiunea precedentă.

Însuși fundașul stânga a confirmat, potrivit fanatik.ro, că urmează să semneze un contract cu FCSB, echipa la care și-a făcut junioratul: „După ce mă întorc din cantonament voi semna un contract nou pe patru ani din ce am înțeles, nu sunt sigur. Eu am crescut aici, am venit la academie de la 11 ani și am jucat acolo până la 17 ani, apoi am mers împrumut la Bistrița”.

A fost lăudat de Mihai Stoica în fața lui Gigi Becali

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Pădurariu către patronul Gigi Becali, după cum latifundiarul a dezvăluit: „Zice MM că avem un fundaș stânga fotbalist-fotbalist”.

Înaintea împrumutului din sezonul trecut, Ricardo Pădurariu a mai evoluat sub aceeași formă la Gloria Bistrița în stagiunea 2024-2025. El a apucat anterior să debuteze pentru FCSB în derby-ul cu Rapid, eșec 0-2 în deplasare pe 19 mai 2024.

Pădurariu a adunat, de asemenea, două selecții pentru România U19, iar cota sa de piață pe Transfermarkt este una bună pentru vârsta sa: 400.000 de euro.