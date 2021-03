Zi DECISIVA in Liga 2! 11 echipe lupta pentru cele 6 locuri din playoff! Calculele calificarii si cum arata clasamentul inainte de ultima etapa a sezonului regulat

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 2 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Astazi, de la ora 15:00, sunt programate toate partidele din ultima etapa a sezonului regulat al Ligii a 2-a.

Se da o lupta intensa pentru calificarea in playoff-ul competitiei, 11 echipe avand sanse la unul dintre cele 6 locuri din partea superioara a clasamentului. In trei meciuri se infrunta direct echipe care lupta pentru accederea in playoff, iar in alte doua partide se vor duela formatii deja calificate in grupa de promovare in Liga 1.

In ceea ce priveste lupta pentru un loc in playoff-ul Ligii 2, cele mai mari sanse de a prinde un loc in primele 6 ale clasamentului le au FC U Craiova, Viitorul Pandurii Tg. Jiu si ASU Poli Timisoara, care pot sa incheie sezonul regulat pe loc de playoff chiar si in cazul unei infrangeri astazi.

Dunarea Calarasi poate prinde playoff-ul si in cazul unei remize, dar ar depinde de rezultate favorabile in celelalte meciuri, situatie in care se afla si Metaloglobus, si Rapid. Pentru CS Mioveni, FK Csikszereda, "U" Cluj si Petrolul doar victoria le poate da sperante pentru un loc in playoff-ul competitiei.

Pe langa lupta pentru playoff, in urma rezultatelor din aceasta dupa-amiaza se va stabili si componenta celor doua grupe de playout, echipele de pe locurile 7-20 urmand a fi impartite in Grupa A (locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18 si 19) si Grupa B (locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17 si 20).

Programul complet al zilei in Liga 2:

Clasamentul Ligii 2 inaintea ultimei etape din sezonul regulat: