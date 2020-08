Pandurii Targu Jiu are 6 jucatori depistati pozitiv cu noul coronavirus! Meciul cu Metaloglobus nu se va juca

Meciul dintre Metaloglobus si Pandurii trebuia sa se joace astazi de la ora 11.

In urma testarii efectuate in aceasta dimineata, 7 jucatori din echipa gorjeana au fost depistati pozitiv, iar la alti doi rezultatul a fost neconcludent, potrivit pandurul.ro. Soarta meciului este nesigura, nu se stie daca meciul va fi reprogramat sau daca Pandurii va pierde la "masa verde" cu 3-0. Nici Craiova cu Ripensia Timisoara nu s-a putut juca, dupa ce oltenii au depistat 6 cazuri in lotul jucatorilor.

Pardurii Targu Jiu si-a testat ieri echipa, inaintea primei etape din Liga 2, iar in urma rezultatelor 7 jucatori sunt pozitivi si la inca doi testul a fost neconcludent.

Federatia stie de aceste cazuri, dar pana aseara nu a luat inca o decizie referitoare la aceasta partida. Gorjenii nu au facut deplasarea si este posibil sa piarda meciul la "masa verde". Sambata dimineata, Pandurii a fost programat de DSP se efectueze o noua testare.

Potrivit Liga2.ro, FRF nu a luat inca o decizie oficiala, deoarece unii dintre jucatorii infectati nu ar fi legitimati de club. Ei nu ar avea in continuare acces la transferuri si legitimari, la fel ca in sezonul trecut, iar testele pozitive ale jucatorilor nelegitimati nu ar avea importanta.

Calin Cojocaru, antrenorul lui Pandurii, a declarat inainte meciului ca sunt probleme cu legitimarile si spera ca toti fotbalistii sa aiba drept de joc pana la inceperea partidei oficiale.

"Eu sunt increzător si daca reusim sa facem toate legitimarile, pana la ora meciului, am incredere ca putem sa scoate un rezultat pozitiv. Așteptand licenta, nu am reusit a legitimam inca toti jucatorii, dar impreuna cu conducerea lucram la acest lucru. Sper sa nu avem probleme. Nu avem mult timp la dispozitie. Asteptam diferite acte de la fostbalistii straini si nu e usor sa le prefectam, dar am incredere ca ne vom descurca", a declarat Calin Cojocarul citat de gorjeanul.