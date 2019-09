METALOGLOBUS - FCSB: Ce nebunie! Metaloglobus vrea sa aduca mai multi suporteri decat FCSB pe National Arena: "Avem galerie mare!"

Bogdan Vintila da peste fosta echipa in 16-imile Cupei Romaniei.

FCSB a picat in deplasare cu Metaloglobus in 16-imile Cupei Romaniei, insa partida se va desfasura pe National Arena. Bogdan Vintila este cel care i-a promovat pe cei de la Metaloglobus in liga a doua. Ei au planuri mari: vor sa stranga mai multi suporteri decat FCSB pe National Arena. Vicecampioana are o medie de 3000 de spectatori la meciurile din acest sezon.

"Se putea mai bine, se putea si mai rau. In Cupa e imprevizibil. Partida cu FCSB e frumoasa pentru ambele echipe, nu stiu daca FCSB si-a dorit sa joace cu Metaloglobus, dar noi ne-am dorit sa jucam cu ei. Sper sa se joace pe National Arena. B

ogdan Vintila a fost antrenorul Metaloglobus, am promovat din liga a treia cu el. S-a schimbat foarte mult echipa, dar e un avantaj pentru noi ca il cunoastem pe Bogdan Vintila. Avem o relatie foarte buna, am discutat in urma cu doua zile, nu ne asteptam sa picam cu el. Avem putine stadioane in zona, cred ca va fi televizat meciul, va fi nevoie de nocturna, sunt sanse mari sa jucam pe National Arena.

Vor veni multi la Metaloglobus, avem suporteri in sectorul 2, vom avea galerie puternica. Jucam acasa, suntem la 2 pasi de stadionul Metaloglobus, sa fiti fermi convinsi ca vor fi multi suporteri., Asa cred eu la momentul asta", a spus Marius Burca, oficial de la Metaloglobus.

