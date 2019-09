Urmarim si comentam impreuna METALOGLOBUS - FCSB, meci din 16-imile Cupei Romaniei pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.



Metaloglobus - FCSB se joaca in aceasta seara, cu incepere de 21:30. Partida care se va desfasura pe arena din Voluntari este cel mai sigur si scurt drum al ros-albastrilor catre un trofeu in acest sezon.

FCSB nu va neglija meciul din Cupa si este foarte probabil ca Bogdan Vintila sa trimita cel mai bun "unsprezece" inca din primul minut. Man si Morutan, reveniti dupa accidentari, Cristi Manea, pus la punct cu pregatirea fizica, dar si Coman sunt asteptati sa fie prezenti printre titulari.

"Tratam foarte serios aceasta competitie. FCSB va aborda foarte serios aceasta competitie, pentru ca este un trofeu important. Pe langa onoarea de a ridica un trofeu, este un alt drum spre cupele europene. Vom alinia un prim 11 care sa se impuna. Marius Maldarasanu este foarte ambitios si un antrenor foarte bun. Probabil vor intra si jucatorii care inca n-au evoluat. E posibil sa apara si Manea. El s-a pregatit foarte bine. Nedelcu nu cred ca va juca, abia a inceput antrenamentele", a spus Narcis Raducan, la Digi.

Singurii jucatori pe care Vintila pare dispus sa-i odihneasca in acest meci sunt fundasii centrali. In locurile lui Cristea si Planic ar putea sa apara Beli si Chorbadzhiyski.



Cum ar putea arata FCSB: Balgradeanu - Manea, Belu, Chorbadzhiyski, Pantiru - Morutan, Vina, Tanase - Man, Hora, Coman

FCSB a fost eliminata de Dunarea Calarasi in sezonul trecut, iar in urma cu doua sezoane a pierdut cu Hermannstadt, echipa aflata atunci in liga a doua.