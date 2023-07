„Cât timp Șumudică nu are contract, orice antrenor e sub presiune în Giulești!” Fostul tehnician al Rapidului a dat verdictul și a făcut dezvăluiri neașteptate 

Nicolae Grigore (39 ani) a fost numit selecționerul naționalei U16 a României. Fostul jucător rapidist, care a strâns peste 200 de meciuri pentru gruparea din Giulești, a fost antrenor la Rapid din decembrie 2020 până în martie 2021. Acesta a fost invitat la gsp și a vorbit despre plecarea de la echipă și tensiunile trăite.

„Am plecat la presiunea galeriei, așa e. Nu m-au mirat episoadele (n.r. - petrecute la Rapid). Se adverește ceea ce am spus acum doi ani, faptul că galeria a încercat întotdeauna să-și impună ideile, favoriții. Probabil că-și doresc să fie antrenor cineva care e mai apropiat de ei.

Eu sunt la Rapid de la 10 ani și crede-mă că nici n-an numărul lor de telefon (n.r. - al liderilor de galerie). Ei nu m-au vrut pe mine. Chiar dacă am crescut acolo, nu am tiparul de giuleștean care să se urce pe garduri, să strige... Suntem firi diferite”, a declarat Grigore la gsp.

Nicolae Grigore: „Ne-am găsit mașinile zgâriate și cauciucurile sparte!”

Noul selecționer de la U16 a relatat și un episod mai puțin plăcut, când atât de el cât și jucătorii s-au trezit cu cauciucurile de la mașini sparte, iar vehiculele le-a fost zgâriate, după două meciuri consecutive fără victorie.

„În primele două etape (n.r. - în care s-a aflat pe banca Rapidului), am jucat în pandemie, la Buftea, fără spectatori. Eu am prins acel Rapid care s-a chinuit prin liga a doua. Chiar vorbeam cu Pancu, îi spuneam că noi am prins echipa prin gropile din Regie, prin Buftea, că nu aveam teren... A fost chinul ligilor inferioare.

Am avut primul meci cu Ripensia. Aveam 2-0 în minutul 65. Toată lumea credea că s-a terminat meciul, dar ne-au egalat în ultimul minut, dintr-o fază fixă. Extrem de dezamăgitor, dar era ceva care nu venise pe un fond de joc slab.

Ne-am dus apoi la Buzău, o echipă foarte bună de Liga 2, și am făcut 0-0. Știi ce s-a întâmplat când am ajuns înapoi în Regie? Ne-am găsit mașinile zgâriate și cauciucurile sparte! Ăsta este modul de a pune presiune! La următorul cantonament de dinaintea următorului meci, eu vorbeam de strategie și fotbaliștii mă întrebau unde-și lasă mașinile”, a relatat Nicolae Grigore la gsp.

Verdict clar în cazul lui Marius Șumudică

Comentând situația lui Marius Șumudică, cel care s-a autopropus antrenor la Rapid, având și sprijinul fanilor, Nicolae Grigore și-a spus părerea, punctând că nu va fi liniște în Giulești până fostul tehnician de la Al-Raed nu va fi numit.

„Fără nicio tentă negativă, dar mai spun ceva. Atât timp cât Șumudică nu va avea contract, orice antrenor va fi sub presiune în Giulești!”

Nu mi se pare normal absolut nimic din ce s-a întâmplat acum la Rapid. Nu mi se pare normală presiunea care s-a făcut. Mi se pare normală, în schimb, atitudinea clubului, mai puțin a lui Daniel Niculae, cu acea postare. Dacă s-ar fi ajuns la alt rezultat (n.r. - altă numire), credibilitatea patronatului de la Rapid era distrusă, din punctul meu de vedere, fiindcă sunt și suporteri care nu-l voiau pe Șumudică.

Galeria a greșit, e evident, și cred că și cei de acolo (n.r. - fanii) conștientizează că au greșit. Poate ar fi fost o strategie mai bună să încerce să aibă niște discuții interne (n.r. - cu clubul)”, a adăugat acesta.