METALOGLOBUS - FCSB 0-2 | Manea a debutat la FCSB si a dezvaluit de ce nu s-a mai dus la CFR-ul lui Petrescu: "Vreau sa iau campionatul si Cupa cu FCSB!"

FCSB s-a impus cu 2-0 in fata celor de la Metaloglobus in cupa Romaniei si s-a calificat in optimile competitiei. Cristi Manea a jucat primul meci pentru ros-albastri, iar la finalul partidei acesta a declarat ca FCSB poate castiga atat Cupa Romaniei, cat si campionatul.

"M-am simtit foarte bine pentru ca m-am pregatit 100 %. Sunt bucuros ca am avut ocazia sa joc cu noii mei colegi. Oamenii de aici m-au vrut si au avut incredere in mine, si eu merg cu cei care au incredere in mine. Putem lua si campionatul si Cupa, eu cred ca avem un lot foarte valoros si vom da 100 % pe teren sa castigam. Imi doresc sa revin si la echipa nationala, daca voi avea evolutii bune si domnul Contra ma va vedea, ma voi duce cu placere, imi doresc mult sa joc la echipa nationala.

Chiar daca CFR are diferenta aceea de puncte, acestea se vor injumatati, si ei au un program foarte greu. Suntem FCSB si eu stiu ca la FCSB trebuie sa castigi si Cupa si campionatul. Sunt bucuros, joc fotbal, fac ce imi place. Au fost variante sa semnez si in afara, dar nu mi-au convenit mie pentru ca ma trimiteau in liga a doua si nu consider ca sunt jucator de liga a doua", a declarat Manea la finalul partidei.