Caz socant in acelasi cantonament in care au fost si stelistii! Jucatorii de la Metaloglobus, luati la bataie de turci! Fotbalistii au ajuns la spital cu rani grave

Jucatorii lui Metaloglobus au plecat in Antalya pentru a sustine un stagiu de pregatire.

In timpul unui meci amical, jucatorii romani s-ar fi batut cu fotbalistii unei echipe din Turcia. Claudiu Herea, jucatorul echipei bucurestene din liga secunda, a fost lovit in timpul meciul cu piciorul in cap de un adversar. De la acest eveniment, totul a degenerat, jucatorii au inceput sa se bata, iar mai multi fotbalisti de la cele doua echipe au ajuns la spital. Mai mult decat atat, unul dintre jucatori ar fi in stare grava si ar trebui sa fie operat de urgenta, potrivit PlaySport.

Metaloglobus este in cantonament de la inceputul acestei saptamani si ar fi trebuit sa joace mai multe meciuri cu echipe din Turcia si Ucraina.

Organizatorul cantonamentului echipei Metaloglobus din Turcia, Cristi Voicu, a recunoscut faptul ca a existat un conflict pe teren, dar neaga ca mai multi jucatori ar fi ajuns la spital.

"Da, a avut loc un conflict, asa cum se mai intampla la meciuri. Baietii sunt mai temperamentali. Nimic foarte grav, totul e sub control. Acum suntem bine, nu e nimeni la spital, Cladiu Herea va juca, maine, in amical", a declarat oficialul lui Metaloglobus pentru PlaySport.

Marius Burca, presedintele echipei, a declarat ca el nu stie nimic despre cele intamplate.

"Eu sunt la Bucuresti, nu m-a anuntat nimeni, nimic. Va rog sa ma sunati maine, atunci cand voi ajunge in Antalya si va pot spune mai multe", a spus omul de afaceri pentru sursa citata.

Illenghiz Corendon afaceristul turc, care a organizat cantonamentul si amicalele echipei Metaloglobus, dar si al FCSB-ului sustine ca nu stie nimic despre acest incident si ca nu a auzit nimic, potrivit PlaySport.

Partea interesanta a fost oferita de Gabriel Manu, antrenorul lui Metaloglobus, care a sustinut ca echipa nici macar nu a jucat un meci amical.

"Suntem la masa, am avut antrenament. La antrenamentul de dimineata ne-am suprapus pe teren cu niste turci si a iesit scandal", a spus Manu.