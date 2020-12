EXCLUSIV | Solutie incredibila pentru salvarea lui Dinamo! Badea, DDB, MAI si alti afaceristi pot face echipa pentru a prelua clubul 

Criza financiara de la Dinamo se poate rezolva printr-un raspuns colectiv.

In luna august 2020, spaniolul Pablo Cortacero a preluat pachetul majoritar de actiuni al clubului de fotbal Dinamo de la Ionut Negoita, dar de atunci nu a mai bagat niciun ban in conturile clubului si nici nu ar fi respectat termenele de plata catre fostul proprietar, dupa ce fondul de investitii care il sprijinea in aceasta tranzactie a refuzat sa se mai implice financiar. In ultimele saptamani, Cortacero a fost schimbat din functia de presedinte al Consiliului de Administratie al clubului, presedintele Bogdan Balanescu a plecat dupa 22 de ani petrecuti la Dinamo, iar in aceasta saptamana ar urma sa fie pusi pe liber directorul general Alex Couto si directorul sportiv Rufo Collado. Conform ultimelor informatii obtinute de Sport.ro, la inceputul anului viitor, "cainii" ar putea sa aiba noi proprietari.

Dupa ce au constatat impotenta financiara a spaniolului si dupa ce au aparut informatia ca Dinamo ar putea incapea pe mana milionarului turc Abdullah Kigili, fost presedinte al Federatie Turce de Fotbal si vicepresedinte al lui Fenerbahce, mai multi oameni de afaceri romani ar putea prelua pachetul majoritar de actiuni. Printre cei interesati s-ar afla Nicolae Badea, Viorel Catarama, Ciprian Marica, programul "Doar Dinamo Bucuresti" al fanilor, cativa fosti actionari dinamovisti, alti afaceristi romani si oameni de fotbal autohtoni cu simpatii dinamoviste, care ar urma sa puna initial cateva zeci sau sute de mii de euro fiecare, pentru a scoate echipa din situatia financiara precara. Noua mutare ar presupune doua solutii pe termen lung: fie noii investitori isi impart actiunile clubului si povara financiara ulterioara, fie, dupa o perioada de tranzitie de 1-2 ani, actiunile clubului vor fi cotate la bursa ca sa se atraga astfel 5-10 milioane de euro din vanzarea lor.

INTELEGEREA POATE DEBLOCA CONSTRUCTIA NOII ARENE

Aceasta solutie ar putea debloca si constructia noii arene din Stefan cel Mare, care trebuia sa fie gata pana la startul Euro 2020, dar a fost oprita de neintelegerile dintre MAI si societatea controlata de Nicolae Badea, care nu s-au pus de acord asupra utilizarii spatiilor comerciale din incinta viitoarei constructii. Cu o capacitate 33.000 de locuri si o investitie de 100 de milioane de euro, noul stadion trebuie sa fie motorul financiar al clubului, urmand ca peste jumatate din buget sa vina din banii incasati din bilete, abonamente, inchirieri, produse de marketing si catering. In noua structura s-ar dori sa fie cooptate inclusiv Ministerul Afacerilor Interne si Primaria Sectorului 2, pentru amenajarea a cel putin cinci terenuri de antrenament pentru copii si organizarea uneia dintre cele mai mari academii de fotbal pentru juniori din Romania si din Sud-Estul Europei.

BADEA SI DDB AU PRELUAT DEJA MARE PARTE DIN FINANTAREA CLUBULUI

Deja s-a facut primul pas catre noua organizare, toate cheltuielile din acest final de an fiind suportate din banii stransi prin programul "Doar Dinamo Bucuresti" si de catre afaceristul Nicolae Badea, fostul presedinte al Consiliului de Administratie al clubului. "Domnul Badea a asigurat toate cheltuielile competitionale necesare clubului pana la sfarsitul anului, incluzand aici si necesarul pentru meciul jucat deja cu Poli Iasi", a dezvalui Cornel Dinu, dupa ce Dinamo ramasese fara doctor, combustibil pentru autocar, detergent pentru spalarea echipamentului si mancare in cantonamentul de la Saftica. De asemenea, fanii din DDB au strans bani pentru plata unor datorii si obtinerea licentei de Liga 1 pentru sezonul viitor, dar au oferit si prime de joc fotbalistilor si urmeaza sa achite o parte dintre restantele salariale catre angajati, pana la finalul acestui an.