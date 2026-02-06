Rapid a remizat în derby-ul cu Petrolul, scor 1-1, într-un meci din runda a 26-a din Superliga.

Pentru giuleșteni a marcat Alexandru Pașcanu (75'), în timp ce Petrolul a înscris prin Papp (73'). Marco Dulca a fost eliminat în minutul 90+6.

Raul Bălbărău: „Bag capul în gheată pentru ei! Am făcut o cruce cu limba”

Portarul Petrolului a avut o prestație excelentă în Giulești și a reușit o paradă fabuloasă în fața lui Leo Bolgado la scorul de 0-0.

Bălbărău a fost de-a dreptul savuros în momentul în care a povestit ce a făcut după ce a salvat șutul pe care „scria gol” al fundașului de la Rapid.

„Am făcut un joc foarte bun tactic. Am venit după trei puncte, dar ne întoarcem cu unul. Puțin dezamăgit, dar e bine și așa.

(n.r. despre paradele sale) Și colegii ar pune capul în gheată pentru mine. A fost greu în repriza a doua, dar noi am stat foarte bine. Chiar am fost supărat, dezamăgit. Îmi doream aici un meci fără gol primit.

(n.r. după intervenția la ocazia lui Leo Bolgado) Mi-am făcut o cruce cu limba. Chiar aveam nevoie de aceste puncte. Sper să continuăm să adunăm în puncte.

E un meci de onoare. Pentru meciuri ca cel din seara asta ne-am apucat să jucăm fotbal”, a spus Raul Bălbărău, la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, Rapid se află pe locul doi la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Craiova, care are cu un meci mai puțin. De cealaltă parte, Petrolul se află pe poziția a 12-a cu 25 de puncte adunate.