Vesti de ultima ora dinspre Dinamo! Se pregatesc lovituri importante pentru Cortacero! Ce se va intampla cu oamenii de incredere ai spaniolului

La inceputul saptamanii viitoare va avea loc o noua sedinta a Consiliului de Administratie de la Dinamo.

Daca la sedinta precedenta Pablo Cortacero a fost indepartat din functia de Presedinte a CA si inlocuit cu Constantin Eftimescu, de data aceasta dinamovistii pregatesc noi lovituri pentru conducerea spaniola.

Mai exact, membri CA de la Dinamo doresc sa ii indeparteze din organigrama clubului pe oamenii de incredere ai lui Cortacero, potrivit ProSport. Astfel, directorul sportiv Rufo Collado urmeaza sa isi piarda functia in cadrul clubului, iar directorului general Alex Couto ii va fi retras dreptul de semnatura, dupa cum informeaza sursa citata.

De asemenea, la aceasta sedinta se va discuta si despre mutarea sediului clubului de la hotelul RIN intr-o locatie de pe Calea Dorobantilor, dar si despre dorinta fanilor de a mai vira in conturile clubului alte sume de bani, cu posibilitatea de a primi in schimb noi actiuni in club.

Din Consiliul de Administratie al lui Dinamo fac parte Constantin Eftimescu, Cristi Hildan, Cornel Dinu, Cornel Talnar si Pablo Cortacero