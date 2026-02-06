Adus cu surle și trâmbițe în vară la FCSB, Dennis Politic (25 de ani) nu a confirmat la clubul patronat de Gigi Becali și a fost trimis sub formă de împrumut în această iarnă la FC Hermannstadt, unde va evolua până la finalul actualei stagiuni.

Politic a bifat la FCSB 24 de apariții în toate competițiile și și-a trecut numele pe tabela de marcaj în doar trei situații, în aproape 700 de minute înregistrate în echipamentul formației dirijate de Elias Charalambous.

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre plecarea lui Politic și a explicat că fotbalistul avea ofertă din Grecia, de la Panetolikos, dar a ales să dea curs negocierilor cu sibienii.

”Să dea Dumnezeu să aibă minute, să salveze Sibiul și să se întoarcă puternic. Eu mă mir, pentru că a avut ofertă de la Panetolikos din Grecia, campionat care anul trecut l-a avut golgheter în sezonul regulat pe marele Jefte Betancor, care a semnat cu Olympiakos și a ajuns la Albacete, unde a dat goluri cu Real Madrid.

Mă rog, Jefte a fost golgheterul Ligii 1, dar a fost un jucător oarecare. Morar a fost al patrulea marcator al Greciei când a jucat acolo. E un campionat care a ajutat jucătorii români. Mă așteptam să meargă la Panetolikos, dar n-a vrut. A avut alte variante în țară și a ales Sibiul”, a spus MM Stoica la televiziunea Prima Sport.

La FC Hermannstadt, Dennis Politic a debutat vineri, în eșecul cu FC Argeș de la Mioveni (1-3). Atacantul a pasat decisiv la unica reușită a sibienilor.

Reacția lui Politic după debutul la Hermannstadt

„S-a întâmplat totul foarte repede, a fost agitație mare și am vrut să ajung de ieri seară în cantonament. Ce să spun, mă bucur că am debutat în seara asta, îmi pare rău că am pierdut și că a fost acel cartonaș roșu luat repede, ar fi fost o situație complicată și în 11 jucători, dar așa a fost și mai greu. Trebuie să ne unim, să strângem rândurile și sper că o să ne salvăm.

(n.r. Cum ai făcut alegerea de a veni aici) Așa am ales, nu îmi e frică de o provocare, am ales Hermannstadt cu sufletul deschis. Eu am nevoie de meciuri, pentru că nu am jucat în ultimul timp cât mi-aș fi dorit.

Eu sper să joc multe minute aici, să am reușite, să mă întorc înapoi (n.r. la FCSB) în vară și să am mai multe șase.

Păi în momentul în care am aflat că a căzut oferta de afară, în următoarea zi am fost aici și sunt gata să dau ce am mai bun. Nu regret nimic!

Vă dați seama că atmosfera nu este cea mai bună, dar suntem optimiști că nu vom retrograda, dar din câte am apucat să îmi cunosc colegii, mi se pare un grup foarte bun”, a spus Dennis Politic.

Rămâne acum de văzut ce se va întâmpla cu Politic în vară, când se va întoarce la FCSB. Cert e că trebuie să facă un sezon bun la Hermannstadt și să profite de fiecare minut.