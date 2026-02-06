Gigi Becali a dat verdictul cu privire la Joao Paulo, cel mai recent transfer făcut de FCSB. Mijlocașul defensiv în vârstă de 27 de ani a debutat în tabăra campioanei, în FCSB - FC Botoșani 2-1.

Gigi Becali, primă concluzie despre Joao Paulo

Internaționalul din Capul Verde (37 de selecții și un gol) l-a înlocuit, în minutul 68 al confruntării, pe Mamadou Thiam, aducând liniște în jocul echipei sale, în opinia lui Becali.

Finanțatorul roș-albaștrilor a remarcat la Joao Paulo că a știut să țină de minge sub presiune în puținul timp pe care l-a avut la dispoziție. Din acest motiv, noul său jucător i-a lăsat o primă impresie bună.

„Nu a jucat el foarte mult, dar, din ce a jucat, am văzut stabilitate emoțională, l-am văzut stăpân pe el. Alții dădeau în minge. El a luat mingea, a pasat, a calmat jocul. Mi-a plăcut de el”, a declarat Gigi Becali, la finalul partidei, la Prima Sport.

Statistica lui Joao Paulo la debut

Joao Paulo a primit la debut nota 6,9 din partea portalului SofaScore, puțin sub media celor de la FCSB cu Botoșani (7,03).

Procentajul său al paselor reușite nu a fost unul bun pentru un mijlocaș defensiv: doar 63% (5 din 8).

În schimb, africanul s-a descurcat foarte bine pe fază defensivă. A reușit patru recuperări, a câștigat trei dueluri la sol și două la nivel aerian (rată de succes 100%!) și nu a fost driblat în meci.