Metz - Lille, duel contând pentru etapa a 21-a din Ligue 1, se va disputa astăzi, începând cu ora 21:45.

LIVE VIDEO & TEXT | Metz - Lille, de la 21:45

Partida este transmisă în exclusivitate de către VOYO. De asemenea, site-ul Sport.ro va reda în format LIVE VIDEO & TEXT cele mai importante faze ale jocului.

Pe locul 5 în clasament cu 32 de puncte, Lille traversează cea mai slabă perioadă a sezonului. A strâns patru înfrângeri consecutive în campionatul Franței.

La rândul ei, Metz, ultima clasată cu 12 puncte, a înregistrat patru înfrângeri și un egal în ultimele cinci confruntări din Ligue 1.

Desfășurarea de forțe din tur

În turul campionatului, Lille a zdrobit-o pe Metz la scor de tenis: 6-1! Dată fiind forma celor două echipe, duelul de astăzi ar putea fi mai echilibrat.

Echipele probabile: