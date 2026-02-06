Metz - Lille, duel contând pentru etapa a 21-a din Ligue 1, se va disputa astăzi, începând cu ora 21:45.
LIVE VIDEO & TEXT | Metz - Lille, de la 21:45
Partida este transmisă în exclusivitate de către VOYO. De asemenea, site-ul Sport.ro va reda în format LIVE VIDEO & TEXT cele mai importante faze ale jocului.
Pe locul 5 în clasament cu 32 de puncte, Lille traversează cea mai slabă perioadă a sezonului. A strâns patru înfrângeri consecutive în campionatul Franței.
La rândul ei, Metz, ultima clasată cu 12 puncte, a înregistrat patru înfrângeri și un egal în ultimele cinci confruntări din Ligue 1.
Desfășurarea de forțe din tur
În turul campionatului, Lille a zdrobit-o pe Metz la scor de tenis: 6-1! Dată fiind forma celor două echipe, duelul de astăzi ar putea fi mai echilibrat.
Echipele probabile:
- Metz (4-3-3): Fischer - Kouao, Colin, Yegbe, F. Toure - Deminguet, Stambouli, Traore - Hein, Diallo, Tsitaishvili. Antrenor: Benoit Tavenot.
- Lille (4-4-2): Ozer - Santos, Ngoy, Mandi, Perraud - Broholm, Andre, Bouaddi, Correia - Fernandez-Pardo, Giroud. Antrenor: Bruno Genesio.