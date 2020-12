VIDEO: Iar o sa se vorbeasca de Dinamo in TOATA Europa! GOL MONDIAL pentru Anton! A tras FANTASTIC de la 30 de metri

Dinamo continua seria golurilor fantastice in Liga 1!

Dupa Borja Valle si Juan Camara, Anton a marcat si el fantastic pentru 'caini'. N-a facut-o la fel ca spaniolii, de la centrul terenului, insa ii concureaza cu o executie fantastica de la aproape 30 de metri!

In minutul 77 al partidei cu Poli Iasi, Anton a prins un sut istoric. Portarul maghiar Bosz a incercat sa intervina, insa n-a avut nicio sansa. Mingea l-a batut cu o traiectorie superba si scorul s-a facut 3-1! Sorescu si Nemec au mai inscris pentru Dinamo. Platini a deschis scorul pentru Iasi in minutul 4, dupa o actiune personala superba.





"Poate n-am avut o evolutie atat de consistenta, am reusit sa corectam la pauza si ne-am facut meciul usor. In plan administrativ, nu mai e nimic de spus, din pacate. Asta e situatia. Incercam sa-i multumim pe suporteri prin victorii, evolutii. Fanii sunt langa noi 100%. E foarte dificil, nu asta a fost planul care ni s-a prezentat. Noi nu putem decat sa le multumim fanilor, nu au egal in tara. Ei ne dau speranta", a spus Anton, dupa joc, la Digisport.