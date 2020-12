Un fost campion cu Dinamo anunta dezastrul la clubul alb-rosu: "Cred ca se va ajunge la faliment!" Ce dezvaluiri face despre Cortacero

Situatia in care a ajuns clubul din Stefan cel Mare ii ingrijoreaza pe fostii fotbalisti ai alb-rosilor.

Iulian Tames a castigat trei titluri in Liga 1 cu Dinamo, iar acum este alarmat de posibilitatea ca echipa sa de suflet sa intre chiar in faliment.

"Am crescut acolo, am jucat pentru ei de la 12 ani si ma doare sa vad aceasta situatie. Criza este de mai mult timp, nu de acum. Din pacate, cred ca s-a ajuns la limita. Daca n-o sa vina cineva sa preia acest club, cred ca se va ajunge la faliment!

Sa vina cineva sa faca o infuzie de capital si sa ridice acest club! Mi-ar parea tare rau sa o ia din Liga 4. Sunt foarte multe echipe care incep de acolo si nu le e usor sa revina in prima liga. Vedeti Rapidul cum se chinuie, Petrolul, U Cluj", a spus Tames, conform Gazetei Sporturilor.

Iulian Tames a dezvaluit in continuare ca la inceput a avut incredere in noua conducere a clubului, dar ulterior totul s-a dovedit a fi decat o mare iluzie.

"Putini nu le dadeau sanse spaniolilor. Dinamovistii au crezut in proiectul lor. Si eu am crezut ca o sa fie o schimbare totala. Cred ca si Cosmin Contra, care a fost implicat direct, a crezut in proiect. Din pacate, a fost o mare teapa", a mai declarat fostul fotbalist sursei citate.