Lucescu, scenele care vor ajunge in TOATA LUMEA! A intrat pana la mijlocul terenului sa se certe cu arbitrul, apoi a plecat la vestiare! Momente DEMENTE in meciul lui Dinamo

Dinamo Kiev - Kolos Kovalikva s-a terminat 2-2. A fost un meci complet nebun!

Lucescu a avut mari probleme din cauza arbitrilor. S-a certat cu centralul, caruia i-a imputat mai multe decizii luate cu ajutorul VAR.

In minutul 54, dupa ce asistentul virtual a transformat din 'galben' in 'rosu' un cartonas primit de Sepelev. Arbitrul Paskal a avut apoi parte de o surpriza. S-a trezit cu Lucescu la mijlocul terenului! Antrenorul roman i-a reprosat decizia, apoi a gesticulat nervos si a plecat direct la vestiare, de unde s-a intors insa la marginea terenului dupa cateva minute. Finalul nu i-a menajat inima lui Lucescu. In ultimul sfert de ora, s-a marcat de 3 ori. Dinamo a revenit de la 0-1 si a intors rezultatul cu dubla lui Tigankov, dar Antyukh a egalat in minutul 87. Dinamo termina anul pe primul loc in Ucraina, cu 30 de puncte. Sahtior se poate apropia la un punct daca trece maine, in deplasare, de Inhulet.

Sursa video: Football Hub