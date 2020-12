Vestea pe care o astepta toata lumea! Suma importanta virata in club inainte de meciul Dinamo - Poli Iasi!

Fotbalistii lui Poli Iasi nu au primit niciun salariu in acest sezon.

Echipa antrenata de Daniel Pancu a primit insa o veste extraordinara inaintea meciului de vineri cu Dinamo. Consiliul Local Iasi a hotarat sa aloce suma de 1.6 milioane de lei echipei de fotbal, suma din care se vor plati fotbalistilor doua salarii restante, conform Gazetei Sporturilor.

Aceasta decizie vine dupa ce Daniel Pancu a atras atentia asupra problemelor financiare de la echipa la conferinta de presa de dupa meciul pierdut cu 0-2 contra campioanei CFR.

"O echipa mult superioara noua valoric. Noi ne-am aratat astazi limitele. Am aratat ca o echipa blazata, plafonata, lipsita de spirit. Am pierdut multe dueluri in careul nostru. A fost lipsa de personalitate si valoare, frica, prea mult respect. Astea sunt lucrurile care nu imi plac mie. Accept sa pierdem, dar nu asa.

Majoritatea jucatorilor se antreneaza bine, in ciuda greutatilor care sunt apasatoare. Am muncit 4 luni pe burta goala. Poate sunt si eu nebun. E imposibil sa fie concentrati, se uita la mine, dar poate unii ma injura. Poate sunt eu prea pretentios. Cert e ca daca vom fi ca in seara asta, nu avem cum sa batem nici macar o echipa de Liga 3", a spus antrenorul iesenilor.

Meciul dintre Dinamo si Poli Iasi se va disputa vineri, 11 decembrie, de la ora 20:30 si va fi transmis LIVETEXT pe www.sport.ro.